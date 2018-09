Die Klubvereinigung ECA hat die Planspiele für einen dritten europäischen Klubwettbewerb unterhalb der Champions League und Europa League bestätigt. Ab der Saison 2021/2022 sollen insgesamt 96 europäische Vereine international spielen.

Die Absegnung durch das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (Uefa) steht zwar noch aus. Da sowohl ECA-Vorsitzender Andrea Agnelli als auch DFB-Präsident Reinhard Grindel Mitglieder in dem Gremium sind, gilt die Wiedereinführung des dritten Wettbewerbs, für den noch ein Name gesucht wird, als sehr wahrscheinlich.

"Bis zum Jahresende" werde eine "endgültige Entscheidung über die Zukunft der Klubwettbewerbe" erwartet, schrieb die ECA in einer Presseerklärung. Das Exekutivkomitee der Uefa trifft sich in diesem Jahr noch am 27. September in Nyon und am 3. Dezember in Dublin.

Letztmals hatte der Europapokal der Pokalsieger von 1960 bis 1999 neben der Königsklasse und dem damaligen Uefa-Pokal stattgefunden. Die nationalen Pokalsieger starten inzwischen in der Europa League. Die Europapokal-Reform soll ein Zugeständnis der Uefa-Führung an die kleinen Verbände sein, von denen es unter den 55 Uefa-Mitgliedern einige gibt.

Kleinere Klubs wollen sich international noch mehr präsentieren

"Das sind reine Gedankenspiele die davon geprägt sind, den kleineren Verbänden Respekt zu zeigen", hatte Grindel Ende August gesagt: "Es gibt den Wunsch, auch der kleineren und mittleren Verbände, dass ihre Vereine auf europäischer Ebene sich noch mehr präsentieren können. Darüber denken wir nach." Es mache demnach "keinen Sinn, die Europa League weiter aufzustocken. Deswegen ist die Frage, ob man vielleicht zu einer neuen Form kommt", sagte Grindel.

Der nächste Europacup-Zyklus der Uefa läuft von 2021 bis 2024. Nach Informationen der "Sport Bild" verfolgen die Klub-Kommissionen der Uefa und die ECA folgende Reformpläne: Die Champions League soll wie bisher mit 32 Klubs gespielt, die Europa League von 48 auf 32 Vereine reduziert werden. In dem dritten Wettbewerb sollen dann weitere 32 Teilnehmer starten. Klubs aus kleineren Nationen, etwa aus Skandinavien oder Osteuropa, soll so der Zugang zum Europacup ermöglicht werden, ohne die Europa League auf 64 Teams aufstocken zu müssen.

Durch die Reduzierung der Teilnehmerzahl in der Europa League soll die Attraktivität des Wettbewerbs gesteigert werden. Einhergehen soll dies mit einer besseren Vermarktung im TV und durch Sponsoren sowie höherem Zuschauer-Interesse.