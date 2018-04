Ausnahme für Fußball-WM Public Viewing bis in die Nacht erlaubt

Fußballfans können sich die Spiele der im Juni beginnenden Weltmeisterschaft in der Öffentlichkeit auch spätabends anschauen: Der Bundesrat stimmte am Freitag einer Lockerung der Lärmschutzregeln zu, die das Bundeskabinett beschlossen hatte.

Freiluft-Übertragungen der WM-Spiele auf Großleinwänden sind während des Turniers, das vom 14. Juni bis zum 15. Juli in Russland stattfindet, dann auch nach 22 Uhr grundsätzlich erlaubt. Über konkrete Genehmigungen müssen noch die Kommunen entscheiden.

Ohne die Verordnung wäre es vielerorts aus Gründen des Lärmschutzes nicht möglich, die Spiele an öffentlichen Großbildleinwänden zu verfolgen, da ab 22 Uhr nur Lärm bis zu 55 Dezibel erlaubt ist. Weil diese Marke beim öffentlichen Fußballgucken auf Fanmeilen und in Biergärten meist überschritten wird, gibt es seit der Fußball-WM 2006 in Deutschland bei großen Turnieren immer wieder Ausnahmeregelungen. Diese gelten für "Sportveranstaltungen von herausragender Bedeutung".

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Florian Pronold (SPD), verwies darauf, dass die zeitlich begrenzte Ausnahmeregelung über große Akzeptanz in der Bevölkerung verfüge. "Das hat in der Vergangenheit gut funktioniert", sagte er vor der Länderkammer.

Bei der WM in Russland trifft Deutschland in der Vorrunde am 17. Juni auf Mexiko (17 Uhr), am 23. Juni auf Schweden (20 Uhr) und am 27. Juni auf Südkorea (16 Uhr).

Im Normalfall enden ohnehin alle Spiele der WM vor 22 Uhr. Einzig bei K.-o.-Spielen, die in die Verlängerung gehen, müsste die Ausnahmeregelung überhaupt greifen. Die aktuelle Verordnung soll am 31. Juli wieder außer Kraft treten.