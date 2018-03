Seit etwa 15 Jahren wird im Rathaus der Stadt Münster ein historisches Richtschwert vermisst. Anhänger von Rot-Weiss Essen sollen es angeblich entwendet haben, um den Fans von Preußen Münster eins auszuwischen. Das Schwert ist nie aufgetaucht, die Essener bestreiten die Tat. Auch wenn am Wahrheitsgehalt der Geschichte erhebliche Zweifel bestehen, gibt sie doch einen guten Einblick in die bundesweite Fan-Folklore. Es ist eine Anekdote, wie sie in Kurven, Kneipen und an Sportplätzen zu Hunderten erzählt werden.

Hätten sie in Osnabrück oder Bielefeld nicht ohnehin viel stärkere Motive, Münster einen zu verpassen? Das Beziehungsgeflecht der deutschen Fanszene ist mitunter sehr unübersichtlich. Oft sind sich die Fans eines Vereins nicht einig, wer denn nun der große Feind ist.

Aus historisch begründeten Abneigungen, nachbarschaftlichen Rivalitäten und sportlicher Konkurrenz ergibt sich eine kaum zu überblickende Gemengelage. Welche Fanlager können gut miteinander und welche sind verfeindet? Wir versuchen, ein wenig Ordnung zu schaffen - und bauen auf Ihre Mithilfe.