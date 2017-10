Die argentinische Nationalmannschaft wird 2018 zur Fußballweltmeisterschaft nach Russland fahren - vor allem dank Lionel Messi. Der erzielte beim 3:1 in Ecuador nach frühem Rückstand alle drei Tore (11., 19. und 61. Minute). Damit wendete der zweifache Weltmeister Argentinien bei der Qualifikation ein peinliches Scheitern ab.

Das Spiel fand in Quito statt, im Estadio Olímpico Atahualpa, in 2850 Metern Höhe. Ein Sieg in Ecuador war Argentinien zuvor überhaupt erst ein einziges Mal gelungen. Bei einer Niederlage wäre es sehr wahrscheinlich gewesen, dass erstmals nach 48 Jahren eine WM-Endrunde ohne Argentinien stattfindet (mehr dazu - und zur südamerikanischen WM-Qualifikation - lesen Sie hier).

Neben dem schon qualifizierten Brasilien löste zudem Uruguay als Zweiter vor Argentinien das WM-Ticket: Brasilien schlug Copa-América-Sieger Chile mit 3:0, das damit nicht in Russland dabei ist. Das vierte WM-Ticket löste Kolumbien dank eines Tors von Jamés Rodríguez vom FC Bayern München beim 1:1 in Peru.

Die Peruaner können als Fünfter in einem Vergleich mit Ozeaniensieger Neuseeland noch ein WM-Ticket lösen, es wäre die erste WM-Teilnahme seit 1982.