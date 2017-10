Mühsamer Sieg: Durch einen 3:1-Erfolg gegen Weißrussland haben die Niederlande ihre Chancen auf die Teilnahme an der WM in Russland gewahrt. Arjen Robben brachte die Gäste erst in der 84. Minute per Elfmeter 2:1 in Führung. Memphis Depay erzielte in der Nachspielzeit den 3:1-Endstand (90.+3). Die Gäste taten sich schwer gegen die bereits ausgeschiedenen Weißrussen.

Am letzten Spieltag wird es dennoch schwer für Oranje. Denn früher am Tag gelang Schweden ein deutlicher 8:0-Erfolg gegen Luxemburg. Damit polsterten die Skandinavier ihre Tordifferenz dermaßen auf, dass es für die Niederländer fast aussichtslos scheint, noch an ihnen vorbeizuziehen. Beide Teams werden am letzten Spieltag der Qualifikation in Amsterdam aufeinander treffen.

Frankreich, ebenfalls in der Gruppe, gewann parallel zu den Niederlanden mit 1:0 in Bulgarien und ist damit vor dem letzten Spieltag Tabellenführer in der Gruppe A. Die Franzosen empfangen am letzten Spieltag Weißrussland.

Die Schweiz setzte sich mit 5:2 gegen Ungarn durch. Steven Zuber von der TSG Hoffenheim erzielte gleich zwei Treffer für die Eidgenossen. Damit behaupten sie die Tabellenführung vor Portugal, das 2:0 in Andorra gewann. Cristiano Ronaldo erzielte seinen 15. Treffer in der WM-Quali und zog somit mit dem gerade frisch aufgestellten Rekord von Robert Lewandowski gleich.

Portugal empfängt am letzten Spieltag der Gruppe A die Schweiz zum Spiel um den Gruppensieg. Die Eidgenossen reisen mit drei Punkten mehr auf der Habenseite an, Portugal hat die bessere Tordifferenz.

Griechenland gelang ein wichtiger 2:1-Auswärtssieg auf Zypern. Damit ziehen sie in der Tabelle an Bosnien-Herzegowina vorbei, die früher am Tag mit 3:4 gegen Belgien unterlagen. Belgien ist durch den Triumph die Tabellenspitze nicht mehr zu nehmen und das Ticket nach Russland sicher. Griechenland hat die aussichtsreiche Möglichkeit, am letzten Spieltag den zweiten Platz im Spiel gegen Gibraltar fest zu machen.