DFB-Auswahl 350.000 Euro für den WM-Titel

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sich mit den Spielern der Nationalmannschaft auf eine Prämienregelung für die Weltmeisterschaft in Russland verständigt. 300.000 Euro hatte jeder Spieler nach dem WM-Sieg von 2014 erhalten. Gelingt der DFB-Auswahl im kommenden Sommer die Titelverteidigung, schüttet der Verband sogar noch einmal 50.000 Euro mehr pro Akteur aus.

Die Staffelung entspreche "im Geist den Vereinbarungen, die bereits für die WM 2014 in Brasilien sowie für die beiden Europameisterschaften 2012 in Polen und der Ukraine sowie 2016 in Frankreich getroffen wurden", teilte der Verband mit. Das heißt: Bei einem frühen Scheitern gehen die Spieler leer aus.

Für die Vorrunde und die Achtelfinalqualifikation werden keine Prämien ausgezahlt. Erst bei Erreichen des Viertelfinales bekommt jeder Spieler 75.000 Euro, für den Halbfinaleinzug 125.000 Euro, für den 3. Platz 150.000 Euro und 200.000 Euro für die Endspielteilnahme in Moskau am 15. Juli 2018. Sollte die Mannschaft ihren Triumph von 2014 wiederholen und zum fünften Mal Weltmeister werden, erhält jeder Nationalspieler dafür 350.000 Euro.

"Es ist aber bei der Mannschaft zu spüren, dass für sie diese sportliche Herausforderung im Mittelpunkt steht und nicht wirtschaftliche Aspekte", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel. "Die Gespräche mit Kapitän Manuel Neuer und dem gesamten Mannschaftsrat waren stets fair, offen und völlig unkompliziert", sagte Generalsekretär Friedrich Curtius