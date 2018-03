DFB-Kader für Russland Kein Neuer, aber Kruse - diese 23 Spieler sollten zur WM

Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am 17. Juni gegen Mexiko in die WM startet, steht Marc-André ter Stegen im Tor. Der 25-Jährige vom FC Barcelona ist Deutschlands Nummer eins bei der Weltmeisterschaft in Russland. Die Ersatzkeeper heißen Bernd Leno von Bayer Leverkusen und Schalkes Ralf Fährmann. Manuel Neuer fehlt im Aufgebot.

Das wäre zumindest der Fall, wenn SPIEGEL ONLINE den DFB-Kader zusammenstellen dürfte. Bevor Bundestrainer Joachim Löw seinen Kader Mitte Mai bekanntgeben wird, haben wir vor den Testspielen gegen Spanien und Brasilien am Freitag und Dienstag eine Liste mit 23 Profis zusammengestellt. Aktuelle Form, Gesundheit, Turniererfahrung des Spielers - das waren die entscheidenden Kriterien bei unserer Auswahl.

TOR

Die Entscheidung für Marc-André ter Stegen fiel uns daher leicht: Der Torhüter ist ein wesentlicher Grund, warum der FC Barcelona im Viertelfinale der Champions League steht und die beste Abwehr der europäischen Top-Ligen stellt (bisher 13 Gegentreffer nach 29 Spieltagen). Kurz: Ter Stegen spielt eine bislang überragende Saison beim Tabellenführer der Primera División.

In welcher Verfassung sich dagegen Manuel Neuer befindet, weiß man auch Ende März nicht. Der Keeper des FC Bayern hat seit Mitte September 2017 verletzungsbedingt kein Spiel mehr bestritten. Wann Neuer nach seiner Fußoperation und langen Trainingspause sein Comeback feiern kann, ist völlig offen.

An Neuers grundsätzlicher Stärke besteht kein Zweifel, der Münchner ist gesund einer der besten Keeper der Welt, vielleicht sogar der beste - nur hat der 31-Jährige seine Klasse seit Monaten nicht unter Beweis stellen können. Aus diesem Grund und wegen der Ungewissheit, wie belastbar sein Fuß ist, fehlt Manuel Neuer in unserem 23er-Kader für die Weltmeisterschaft.

Warum Ralf Fährmann als Nummer drei zur WM fährt? Alle Nominierungen begründen wir in unserer Fotostrecke. Klicken Sie sich durch.

Geschwindigkeit, Übersicht, Technik, Ruhe, mannschaftliches Verständnis und ein Schuss Genialität - so spielt Boateng. Und auf diese Stärken will niemand verzichten. Bleibt er gesund, dann ist dem Innenverteidiger bei seiner bisher dritten WM-Teilnahme ein Stammplatz im DFB-Team sicher. Mats Hummels, Abwehr: Wer beim FC Bayern funktioniert, ist in der Nationalelf gesetzt: Bayern-Verteidiger Hummels gehört auch im DFB-Team der Platz an Boatengs Seite. Der 29-Jährige ist allein wegen seiner Kopfballstärke ein wichtiger Faktor in der Defensive. Mit Toren bei der WM 2014 (Hummels erzielte den 1:0-Siegtreffer im Viertelfinale gegen Frankreich) ebnete der Abwehrspieler den Weg zum Titel. Joshua Kimmich, Abwehr: Fleißig, flink in der Vorwärtsbewegung, spielintelligent - solche Spieler werden immer gesucht. Und wenn sie dann auch noch eine Außenposition in der Abwehr bekleiden können: bestens. Kimmich ist aus der Nationalelf nur noch schwer wegzudenken, ihm wird nach der EM 2016 erneut die rechte Abwehrposition gehören. Beim FC Bayern gehört der 23-Jährige mit zehn Torvorlagen in der aktuellen Bundesligasaison sogar zu den besten Assistsgebern. Philipp Max, Abwehr: Kimmich auf der rechten und Max auf der linken Seite, beide Spieler verteidigen solide, besitzen den Drang in die Offensive und sind an Treffern in ihren Vereinen beteiligt - das Zusammenspiel der Außenverteidiger könnte passen. Für den 24-Jährigen wären es die ersten Einsätze im DFB-Team, bei den Olympischen Sommerspielen 2016 gewann Max die Silbermedaille mit der deutschen Nachwuchsauswahl. Niklas Süle, Abwehr: 21 Bundesligaeinsätze, sechsmal in der Champions League gespielt und die Leistungen waren meist ordentlich - Süle hat sich beim FC Bayern durchgesetzt und ist ein Grund, warum der Rekordmeister bereits am 28. Spieltag Deutscher Meister werden könnte. Für den 22-Jährige ist die Weltmeisterschaft das erste Turnier mit der DFB-Auswahl. Matthias Ginter, Abwehr: Weltmeister 2014, Silbergewinner bei Olympia 2016, Confed-Cup-Sieger 2017 - ja, dieser Titelsammler ist wirklich Ginter. Der 24-Jährige blieb bei der WM 2014 ohne Einsatz, spätestens beim Confed-Cup-Sieg mit der deutschen B-Elf blieb Ginter dank guter Leistungen in Erinnerung. Im Verein glänzt der Verteidiger als Torjäger, in der laufenden Saison hat Ginter bisher fünf Treffer für Mönchengladbach erzielt. Emre Can, Abwehr/Mittelfeld: Er ist in der Abwehr und auf mehreren Positionen im Mittelfeld einsetzbar. Mit seiner Vielseitigkeit und seinem taktischen Verständnis gehört der bewegliche und laufstarke Can in den WM-Kader. Jürgen Klopp schätzt den 24-Jährigen, beim FC Liverpool ist der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille von 2011 Stammspieler (37 Pflichtspiele in der laufenden Saison). Sami Khedira, Mittelfeld: Bei der WM 2014 war der Juventus-Profi dank schneller Genesung von einem Kreuzbandriss dabei. Ohne größere Vorbereitung war Khedira dann auf Anhieb ein Faktor für den Triumph. Diesmal gibt es keine Sorgen um den 30-Jährigen. Mit Turin steht Khedira im Viertelfinale der Champions League und er hat gute Chancen auf den erneuten Meistertitel in der Serie A. Kurz: Auf Khediras Führungsstärke kann kein Nationaltrainer verzichten. Toni Kroos, Mittelfeld: Hohe Spielintelligenz, Traumpässe, geniale Schusstechnik - wenige Wort reichen, um die Nominierung des dreimaligen Champions-League-Siegers rechtzufertigen. Kroos ist der Dirigent im zentralen Mittelfeld, bei Real Madrid und im DFB-Team. Spielt der 28-Jährige eine starke WM, müsste er auch ein Kandidat zur Wahl des Weltfußballers sein. Leon Goretzka, Mittelfeld: Vielseitig im Mittelfeld einsetzbar, torgefährlich - und gerade erst 23 Jahre alt. Der Schalker war im Sommer 2017 einer der großen Gewinner des Confed Cups. Zur Saison 2018/2019 wechselt Goretzka ablösefrei zum FC Bayern, bei dem er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieb. Ilkay Gündogan, Mittelfeld: Der Profi von Manchester City spielt Pässe in die Spitze über die sogar Toni Kroos staunen kann. Das ist die Spezialität des 27-Jährigen, seine Schwachstelle: die Verletzungsanfälligkeit. Gündogan hat die WM 2014 und die EM 2016 wegen Verletzungen verpasst. Nun unternimmt er den x-ten Anlauf, um sich den Traum von einer WM doch noch zu erfüllen. Bei City kommt Gündogan aktuell regelmäßig zum Einsatz. Thomas Müller, Mittelfeld/Angriff: Unter Carlo Ancelotti wurden die Selbstzweifel bei Müller größer. Er traf und spielte weniger als man es von ihm gewohnt ist - dann kehrte im Herbst Jupp Heynckes zum FC Bayern zurück und seither zeigt die Formkurve des 28-Jährigen nach oben. Der Torschützenkönig der WM 2010 wird auch beim Turnier in Russland gebraucht. Mesut Özil, Mittelfeld/Angriff: Der 29-Jährige könnte in diesem Jahr die 100-Länderspiel-Marke knacken. Özil steht aktuell bei 88 DFB-Einsätzen und bei der WM werden weitere dazukommen. Mit seiner Leichtfüßigkeit und Spielintelligenz ist der Profi des FC Arsenal weiter ein Ausnahmekönner, da stört es auch weniger, wenn Özil mal mit hängenden Schultern über den Platz schleicht. Marco Reus, Mittelfeld/Angriff: Der Dortmunder ist ein außergewöhnlicher Spieler und sticht derzeit als einziger bei einem schwachen BVB mit guten Leistungen heraus. Die Qualitätsfrage muss man beim 28-Jährigen ohnehin nicht stellen, aber die nach seiner Gesundheit. Reus hat bisher alle Turniere verletzungsbedingt verpasst. Bleibt er diesmal gesund, wird sich auch Joachim Löw freuen. Leroy Sané, Mittelfeld/Angriff: Acht Treffer und elf Torvorlagen in der Premier League, Stammspieler - Sané ist in seiner zweiten Saison bei Manchester City zu einem der besten Außenstürmer der Welt aufgestiegen. Seine herausragende Technik, der Spielwitz, die Übersicht - der 22-Jährige vereint alle Offensivelemente, die den Unterschied ausmachen. Coach Pep Guardiola hat Sanés glänzende Entwicklung entscheidend geprägt. Julian Brandt, Mittelfeld/Angriff: Noch warten Fans auf die Explosion des Leverkuseners im DFB-Trikot. Dass Brandt ein starker Offensivspieler ist, hat er in der Bundesliga aber nachgewiesen. Mit seinen Dribblings und seiner Geschwindigkeit ist der Bayer-Profi immer ein Kandidat für eine Einwechslung. Serge Gnabry, Mittelfeld/Angriff: Der 22-Jährige ist kein Kandidat für die Startelf, aber eine Waffe als Joker. Technik, Tempo, Torgefahr - Gnabry vereint alle Stärken, die man bei einer WM in der Schlussphase eines engen Spiels benötigt. Der Hoffenheimer ist zudem auf allen Offensivpositionen einsetzbar. Timo Werner, Angriff: Der Leipziger ist ein Musterprofi, der polarisiert, ein Angreifertyp, den es im DFB-Team lange nicht gegeben hat. Das unheimliche Tempo und die Torgefahr (Torschützenkönig beim Confed Cup, in der laufenden Saison elf Bundesligatore erzielt) machen Werner zum aktuell vielseitigsten Stürmer in Deutschland. Mario Gómez, Angriff: Die Rückkehr zum VfB Stuttgart im Winter hat sich ausgezahlt. Dank seiner sechs Treffer und zwei Torvorlagen in der Rückrunde steht der VfB nicht mehr im Tabellenkeller, sondern auf dem achten Platz der Bundesliga. Wie groß der Gómez-Faktor bei der WM wird, hängt vom System und Gegner ab. Aber aktuell ist er der stärkste deutsche Mittelstürmer. Max Kruse, Angriff: Die Lobby des Bremers ist nach einigen Eskapaden neben dem Platz eher schlecht. Mittlerweile hat sich Kruse schon länger nichts mehr zu schulden kommen lassen und das spielerische Vermögen spricht sowieso für ihn: Bei Werder ist der 30-Jährige die einzige Konstante im Angriff. Er bringt den einen Schuss Genialität mit, der schwer zu verteidigen ist, der eigentlich in kein System passt. Das macht Kruse unberechenbar.

ABWEHR

Jérôme Boateng, Mats Hummels oder Joshua Kimmich - in der Verteidigung bilden die üblichen Verdächtigen den Stamm. Neu dabei ist, wen es nach uns geht, Philipp Max. Zwar hat der Bundestrainer erklärt, dass Max in seinen Überlegungen "keine Rolle" spiele. In der laufenden Bundesligasaison ist der linke Abwehrspieler vom FC Augsburg mit 13 Torvorlagen (ein Treffer) jedoch einer der großen Gewinner. In Russland wird der Sohn des früheren Torjägers Martin Max auch deswegen benötigt, weil Alternativen fehlen.

Jonas Hector befindet sich seit Monaten im Abnutzungskampf beim Tabellenvorletzten aus Köln, und Benedikt Höwedes trat verletzungsbedingt bei Juventus fast gar nicht in Erscheinung. Matthias Ginter rückt für Antonio Rüdiger in unseren Kader, weil der Gladbacher vielseitiger einsetzbar ist.

MITTELFELD

Im Mittelfeld fragen Sie sich: Wo ist denn Julian Draxler, der bei drei Turnieren nacheinander zu den Nominierten gehörte und DFB-Kapitän beim Confed Cup war? Der PSG-Profi gehört beim französischen Starklub bestenfalls zum erweiterten Stamm. Die große Weiterentwicklung, die sich Draxler von dem Wechsel nach Paris erhofft hat, ist nicht eingetreten. Draxler gehört zu denen, die man immer mitnehmen kann zu einem Turnier - aber bei denen es auch kein spürbarer Verlust ist, wenn sie nicht dabei sind.

Anders sieht das bei Leon Goretzka aus. Der Noch-Schalker hat zwar lediglich den Confed Cup auf der Habenseite, dort jedoch trat er beeindruckend auf, ohne Scheu, bereit, Führung zu übernehmen - was man eigentlich von Draxler erwartet hatte. Goretzka ist ein Spieler, der fußballerisch die Ärmel aufkrempelt, wenn es geboten ist. So einer ist im Turnierverlauf zu gebrauchen.

Das gilt auch für den Leverkusener Julian Brandt. In der Nationalmannschaft wartet man noch auf seinen großen Auftritt. Aber Brandt kann mit seinen Dribblings und seinem Tempo der perfekte Joker sein. Das trifft auch auf den Hoffenheimer Serge Gnabry zu. Wer im ersten Länderspiel gleich drei Tore macht - und sei es gegen San Marino -, der hat die notwendige Traute.

STURM

Sandro Wagner oder Mario Gómez? Im DFB-Kader ist nur Platz für einen Mittelstürmer und dieser geht an den Stuttgarter. Sicher, Wagner kommt beim FC Bayern auch in der Champions League sporadisch zum Einsatz, aber Gómez hat den VfB fast im Alleingang aus der Abstiegszone in Richtung der Europapokalplätze geschossen. Auch Max Kruse gehört zur WM. Er hat das gewisse Extra, das man schwer definieren kann, den berühmten Schuss Genialität, der schwer zu verteidigen ist.

Damit steht fest: Der Schütze zum WM-Sieg 2014 fehlt in unserer Liste für Russland. Mario Götze bleibt nach enttäuschenden Leistungen zu Hause.