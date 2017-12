Laut spanischen Medien Fifa droht Spanien mit WM-Ausschluss

Die Fifa hat dem spanischen Fußballverband RFEF in einem Schreiben eine staatliche Einmischung in interne Angelegenheiten vorgeworfen. Der Weltverband bestätigte in einer Mitteilung, dass Delegationen der Fifa und der Uefa nach Madrid entsandt werden sollen, um die Situation zu prüfen. Als Begründung hieß es, die Verbände der einzelnen Länder müssten unabhängig von jeder Einflussnahme Dritter agieren.

Schlimmstenfalls könnte Spanien laut der Zeitung "El Pais" von der WM im kommenden Jahr in Russland ausgeschlossen werden. Es bestehe ein "ernstes Risiko", schrieb das Blatt. In der Vergangenheit hatte die Fifa andere Mitgliedsverbände vorläufig suspendiert.

Konkret geht es nach Angaben von "El País" um eine Forderung des Obersten Nationalen Sportrats (CSD), der nach den Korruptionsvorwürfen gegen Ex-Verbandspräsident Ángel Maria Víllar auf Neuwahlen beim RFEF gepocht haben soll.

Der spanische Verband teilte mit, dass bereits am Rande der WM-Auslosung in Moskau der neue RFEF-Präsident Juan Luis Larrea wegen der Vorwürfe mit Vertretern von Fifa und Uefa zusammengetroffen war. Die Bedenken der Fifa seien auch dem Sportministerium in Madrid mitgeteilt worden. Man hoffe auf ein baldiges Treffen aller Beteiligten.

Spanien trifft bei der WM in der Gruppe B auf Europameister Portugal, Marokko und Iran.