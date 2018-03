So richtig nach feiern war Paul Pogba nicht zumute, als er am Dienstagabend im Testspiel gegen WM-Gastgeber Russland zum 2:0 für Frankreich getroffen hatte. Stattdessen schaute der 25-Jährige mit einer Mischung aus Frust und Wut in Richtung Tribüne.

Der Grund für Pogbas Reaktion sollen rassistische Beleidigungen von den Rängen gewesen sein. Die Zuschauer in Sankt Petersburg sollen Affenlaute in Richtung des Mittelfeldspielers von Manchester United und seiner dunkelhäutigen Mannschaftskollegen Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Anthony Martial, N'Golo Kanté und Samuel Umtiti gemacht haben.

Die französische Sportministerin Laura Flessel-Colovic forderte via Twitter Konsequenzen: "Rassismus hat keinen Platz auf Fußballplätzen. Wir müssen gemeinsam auf europäischer und internationaler Ebene handeln, um dieses inakzeptable Verhalten zu stoppen."

« Le racisme n’a pas sa place sur les terrains de football. Nous devons agir de concert au niveau européen et international afin de faire cesser ces comportements inadmissibles » #FRARUS #exaequo.

Crédits FFF/ Bastien Lheritier. pic.twitter.com/kRB1fbBNjO — Laura Flessel (@FlesselLaura) 28. März 2018

Die Fifa untersucht die Vorfälle anhand der Fernsehbilder und sammelt weitere Beweise. "Bis wir alle verfügbaren Informationen ausgewertet haben, können wir keine weiteren Kommentare abgeben", heißt es in einer offiziellen Stellungnahme.

Frankreich gewann die Partie 3:1 (1:0). Für die russische "Sbornaja" war es nach dem 0:3 (0:0) gegen Brasilien die zweite klare Niederlage in Folge. Bis zum WM-Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien bleiben den russischen Verantwortlichen elf Wochen Zeit, um eine Blamage bei der Heim-Weltmeisterschaft abzuwenden.