Umstrittene Plattform Fifa stoppt WM-Ticketverkauf durch Viagogo

Die Fifa hat vor dem Hamburger Landgericht eine einstweilige Verfügung gegen die Ticketplattform Viagogo erwirkt. Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz darf vorerst keine Karten für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland anbieten. Bei Zuwiderhandlung droht ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten.

Viagogo arbeitet mit sogenannten Leerverkäufen, bietet also Tickets an, die das Unternehmen noch gar nicht besitzt. Eintrittskarten gibt es offiziell nur über die Fifa-Website, der Versand beginnt erst im April. "Für Fans, die Tickets über nicht zugelassene Kanäle beziehen, besteht das Risiko, dass sie ihre bestellten und bezahlten Tickets letztlich nicht erhalten", heißt es in einer offiziellen Fifa-Mitteilung.

Der Weltverband behält sich das Recht vor, Eintrittskarten für ungültig zu erklären, die über nicht zugelassene Vertriebskanäle bezogen wurden. In der Begründung des Gerichts wird die Geschäftspraxis von Viagogo als "irreführendes Verhalten" bezeichnet, "das gegen das deutsche Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstößt".

Die Fifa ist nicht der einzige Veranstalter, dem Plattformen wie Viagogo ein Dorn im Auge sind. Zuletzt hatte auch die Hamburger Elbphilharmonie vor dem Bezug von Schwarzmarkt-Tickets über Leerverkäufe gewarnt und dabei explizit Viagogo genannt. Bereits vor Beginn des Bestellzeitraums, innerhalb dessen Karten für die Serie von "Konzerten für Hamburg" des NDR Elbphilharmonie Orchesters im Juni 2018 bestellt werden können, seien auf Viagogo rund 230 Tickets für die zehn Konzerte angeboten worden. Inklusive Buchungsgebühren seien die mit 8, 16 und 24 Euro besonders günstigen Eintrittskarten auf der Plattform für bis zu EUR 495 angeboten worden.

In der Vergangenheit gab es auch in der Bundesliga Streit bezüglich der Praktiken von Viagogo, unter anderem beim FC Schalke.