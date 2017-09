Sparmaßnahmen zur WM 2018 Kahn und Welke fahren offenbar nicht nach Russland

ARD und ZDF wollen bei der Berichterstattung von der Fußball-WM 2018 in Russland offenbar sparen. "Wir werden das Turnier mit deutlich reduziertem Personal und Kosten fahren, ohne an journalistischer Qualität einzubüßen", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky der "Bild"-Zeitung.

Eine der Sparmaßnahmen betrifft dem Bericht zufolge Oliver Kahn und Oliver Welke. Die beiden hatten bei der Weltmeisterschaft 2014 in Rio de Janeiro noch vom Terrassendach am Strand aus die Spiele begleitet. Bei der kommenden WM werden sie offenbar in Deutschland bleiben.

"Olli und Olli werden diesmal ihrer Tätigkeit in Baden-Baden nachgehen", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann der Zeitung. In der Stadt sollen während der Endrunde ein gemeinsames Studio und die Sendezentrale beheimatet sein. So war es bereits beim Confed Cup.

Die WM findet vom 14. Juni bis zum 15. Juli in Russland statt. Der einstige Welttorhüter Oliver Kahn hatte seine aktive Fußballkarriere im Jahr 2008 beendet. Seitdem arbeitet er unter anderem als ZDF-Kommentator. Auf seiner Website heißt es: "Auch die WM 2018 in Russland wird er als Kommentator, der Klartext spricht, begleiten."