Fifa-Vorschlag Die ideale WM hat 211 Teilnehmer

Früher war alles besser. Das ist die feste Überzeugung vieler Fußballfans. Als es noch keine Investoren gab, die WM mit 16 Teilnehmern und die EM mit acht Mannschaften ausgespielt und der Europapokal der Landesmeister im K.o.-Modus ausgetragen wurde. Trifft diese nostalgische Grundstimmung auf das Grundmisstrauen gegenüber Fifa-Funktionären, dann ist das Urteil gefällt. Lange, bevor das Kleingedruckte gelesen wurde.

Der neue Vorschlag des Fifa-Präsidenten Gianni Infantino, die WM auf 48 Teams zu vergrößern, hatte so gesehen kaum Chancen, in Europa wohlwollend aufgenommen zu werden. Dabei ist Infantinos Modell ein echter Kompromiss zwischen den Interessen der Verbände Afrikas, Asiens und der Karibik und dem Wunsch der klassischen Fußballnationen, das Weltturnier nicht weiter zu verwässern.

Bei Infantinos Modell würden 16 gesetzte Mannschaften die WM wie bisher mit einer Gruppenphase vor dem Achtelfinale beginnen, 32 weitere müssten zunächst ein Playoff-Spiel bestreiten, um weitere 16 Endrundenteilnehmer zu ermitteln. Faktisch ist das also nichts anderes als die bisherigen Playoffs in der Qualifikation, nur dass diese Spiele wenige Tage vor der Endrunde im Gastgeberland ausgespielt werden, statt im Herbst davor in aller Welt - und mutmaßlich dann in einem Match statt mit Hin- und Rückspiel.

Diese Teams wären im Infantino-Vorschlag momentan gesetzt

Die 16 Teams, für die alles beim Alten bliebe, wären, nimmt man die aktuelle Fifa-Weltrangliste zur Grundlage, Belgien, Deutschland, Portugal, Frankreich, Wales, Spanien, England, Italien, Kroatien, Schweiz, Argentinien, Kolumbien, Brasilien, Chile, Uruguay und Mexiko - also praktisch alle großen Fußballnationen mit Ausnahme der Niederlande.

Diese Länder wären gar nicht benachteiligt durch Infantinos Modell. Dennoch ist zum Beispiel in Deutschland die Ablehnung besonders groß. "Allerdings erhöhen mehr Teams nicht zwingend den sportlichen Wert. Schon die EM-Vorrunde war nach der Aufstockung sehr langweilig", sagt Lothar Matthäus in der "Bild"-Zeitung. Joachim Löw befürchtet eine "Verwässerung der Qualität". Dabei bliebe der sportliche Wert der eigentlichen Endrunde ja gleich, und das Problem der EM war nicht zuletzt der schiefe Modus mit den Gruppendritten, die sich qualifizieren konnten - auch das kein Thema beim Infantino-Modell.

Gleichwohl wird die 48er-WM wohl nicht kommen. Gut möglich, dass der Vorschlag vor allem dazu dient, am Ende die Ausweitung auf 40 Mannschaften als Kompromiss verkaufen zu können. Der wäre dann übrigens sportlich wesentlich schlechter, weil vermutlich eine zusätzliche Runde zwischen Gruppenphase und Achtelfinale erfolgen müsste und Gruppendritte weiterkommen würden.

Es gibt allerdings noch eine viel bessere Alternative für den WM-Modus...

Die WM mit 211 Teilnehmern

"Fehlt nur noch, dass alle 211 Mitgliedsverbände der Fifa an der WM teilnehmen!", schnaubt die "Bild"-Zeitung. Kein schlechter Vorschlag, liebe Kollegen. Und das meinen wir nicht sarkastisch. Statt zwei Jahre lang alle paar Wochen die Vereinssaisons zu unterbrechen, damit Spieler für Qualifikationsmatches um die Welt fliegen können, wäre es doch viel praktikabler, alle zwei Jahre drei Monate freizuhalten für Nationalmannschaften. Bevor eine Endrunde mit 32 Teams nach jetzigem Muster ausgespielt würde, könnten alle Kontinente ihre Qualifikationsrunden parallel austragen, nach einem Modus ihrer Wahl.

In Europa wäre das übrigens ein guter Anlass, eine Vorqualifikation auszuspielen. Teams wie Gibraltar oder Andorra sollten die Chance haben, sich für ein Turnier zu qualifizieren. Aber nur, wenn sie gut genug sind. Gibraltar hat seit seiner Aufnahme in die Uefa alle Pflichtspiele verloren, Andorra hat von 92 Qualifikationsspielen eines gewonnen - vor zwölf Jahren gegen Mazedonien, vor 350 Zuschauern. Es ergibt sportlich keinen Sinn, diese Zwergteams immer wieder so zu behandeln, als träten sie auf Augenhöhe mit Spanien oder Deutschland an.

Wenn San Marino oder Liechtenstein gut genug sind, um die Vorqualifikation zu überstehen, dann sollten sie natürlich gegen Topteams in der Endrunde der Qualifikation spielen dürfen.

Zwei Monate Quali, ein Monat Turnier, 20 Monate Klubfußball

Die Qualifikationsrunden könnten alle vier Jahre über zwei Monate ausgetragen werden. Die bereits für spätere Runden gesetzten Topmannschaften könnten inzwischen Testspiele austragen. Insgesamt hätten alle Mannschaften die Gelegenheit, zwischen 10 und 15 Qualifikationsmatches zu absolvieren. Ob die letzten Qualifikationsrunden vor dem Turnier dann im Gastgeberland der Endrunde oder lokal ausgetragen würden, wäre eine Frage der Logistik. Sportlich bedeutete unser Modell, dass alle Auswahlmannschaften der Welt für drei Monate die WM als wirklich globales Sportereignis feiern könnten.

Teams, die frühzeitig scheitern, könnten dann, während das Turnier läuft, in Trostrunden antreten, wie es die Handballer vormachen. Ansporn könnte dort zum Beispiel eine bessere Qualifikationsplatzierung beim nächsten Turnier sein. Die eigentliche WM? Wäre kein Stück unattraktiver oder "verwässerter", als sie es jetzt ist. Nur wäre die Qualifikation viel kompakter und spannender als aktuell.

Ist das jetzt undurchführbar, weil 211 Mannschaften mitspielen? Nicht im Geringsten. Am französischen Pokal nehmen jedes Jahr fast 8.000 Teams teil. Bis die Erstligisten im Januar einsteigen, sind nur noch 64 übriggeblieben. Die Komplett-WM ist der perfekte Kompromiss zwischen Teilnahmewünschen aller Verbände, einem sportlich relevanten Modus und einem TV-Ereignis für die ganze Welt.