Nach Sieg gegen Neuseeland Peru fährt zur WM nach Russland

Als letzte Mannschaft hat sich Peru erstmals seit rund 35 Jahren wieder für die Fußballweltmeisterschaft qualifiziert. Im Nationalstadion von Lima gewann das Team im letzten Play-Off-Spiel der WM-Qualifikation am Mittwochabend (Ortszeit) gegen den Ozeanien-Vertreter Neuseeland mit 2:0.

Das Hinspiel war in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington 0:0 ausgegangen. Die acht Vorrundengruppen der 32 Mannschaften werden am 1. Dezember ausgelost. Die WM findet im Sommer 2018 in Russland statt.

Peru war als klarer Favorit in das Duell gegangen. Die Südamerikaner liegen aktuell auf dem zehnten Platz der FIFA-Weltrangliste, Neuseeland ist nur auf Rang 122 notiert. Die Fans in Peru hatten dem Entscheidungsspiel seit Tagen entgegen gefiebert. Das Arbeitsministerium hatte erklärt, dass der Donnerstag im Falle einer WM-Qualifikation ein Feiertag sei. Das sei notwendig, um einen angemessenen Ablauf der Feierlichkeiten zu garantieren.

Peru nahm bislang an vier Weltmeisterschaften teil und erreichte 1970 das Viertelfinale. Seit 1982 schaffte es die Mannschaft aber nicht mehr zur Endrunde. Neuseeland war bisher 1982 und 2010 dabei.

Vor Peru hatte sich am Mittwoch das Team aus Australien für die WM qualifiziert. Es siegte gegen Honduras mit 3:1 (0:0) und stand damit als 31. Teilnehmer der Weltmeisterschaft fest.

Das sind alle 32. WM-Teilnehmer im Überblick:

EUROPA (14): Gastgeber Russland, Titelverteidiger Deutschland, Europameister Portugal, Spanien, England, Frankreich, Belgien, Polen, Serbien, Island, die Schweiz, Kroatien, Schweden und Dänemark

SÜDAMERIKA (5): Brasilien, Uruguay, Argentinien, Kolumbien und Peru

AFRIKA (5): Nigeria, Ägypten, Senegal, Marokko und Tunesien

ASIEN (5): Iran, Südkorea, Japan, Saudi-Arabien und Australien

CONCACAF (3): Mexiko, Costa Rica und Panama