Niederlage gegen Schweden Italien droht WM-Aus

Italien bangt um die Teilnahme an der WM in Russland. Die Squadra Azzurra verlor das Playoff-Hinspiel in Schweden 0:1. Jakob Johansson erzielte den entscheidenden Treffer (61.). In der gezeigten Form wird es am Montag im Rückspiel in Mailand schwer, das WM-Aus abzuwenden.

Die Italiener erwartete in der Friends Arena in Solna nicht nur ein Dauerpfeifkonzert. Die Gäste trafen auch auf gut aufgelegte Gegner. Schweden war nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit Chancen von Andrea Belotti (6. Minute) und Ola Toivonen (8.) das aktivere Team. Kurz vor der Pause musste Altmeister Gianluigi Buffon gleich zweimal ran, um einen Rückstand für die Gäste zu verhindern.

In der Pause besannen sich die Italiener offenbar ihrer Favoritenrolle. Der viermalige Weltmeister kam besser aus der Kabine, erspielte sich einige Gelegenheiten - doch dann war es Jakob Johannsson, der die Schweden in der 61. Minute in Führung brachte. Nach einen Einwurf legte Toivonen per Kopf an die Strafraumkante ab, Johannssons Schuss schlug abgefälscht rechts unten ein.

Johansson war kurz zuvor erst für Albin Ekdal ins Spiel gekommen. Der HSV-Profi hatte sich in einem Zweikampf verletzt. In der 70. Minute scheiterte Matteo Damian am Pfosten, danach gab es kaum noch ein Durchkommen für einfallslos auftretende Italiener.

Schweden - Italien 1:0 (0:0)

1:0 Johansson (61.)

Schweden: Olsen - Krafth (ab 83. Svensson), Lindelöf, Granqvist, Augustinsson - Larsson, Ekdal (ab 57. Johansson) - Claesson, Forsberg - Toivonen, Berg (ab 75. Thelin)

Italien: Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - de Rossi - Parolo, Verratti (ab 76. Insigne) - Candreva, Darmian - Belotti (ab 65. Eder), Immobile

Schiedsrichter: Çakr (Türkei)

Zuschauer: 50.000

Gelbe Karten: Berg / Verratti