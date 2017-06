Krise am Golf Fifa ersetzt katarischen Schiedsrichter für WM-Qualifikation

Der Fußball-Weltverband Fifa hat im Zuge der politischen Krise um den WM-Gastgeber Katar eine Schiedsrichter-Ansetzung in der asiatischen WM-Qualifikation geändert. Statt eines katarischen Referees soll nun ein Unparteiischer aus Singapur die Partie zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Thailand am Dienstag in Bangkok leiten, wie die Fifa der Nachrichtenagentur AP bestätigte.

"Die Entscheidung wurde aus sportlichen Gründen und mit Blick auf die aktuelle geopolitische Situation getroffen", teilte die Fifa mit.

Mehrere arabische Golfstaaten, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, sowie Ägypten haben ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie werfen dem Emirat die Unterstützung islamistischer Terrorgruppen vor. Mehrere deutsche Politiker hatten eine Neuvergabe der WM 2022 gefordert und die Fifa in die Pflicht genommen, sich von Katar zu distanzieren. DFB-Chef Reinhard Grindel, der auch im Fifa-Council sitzt, kündigte an, die Bundesregierung in der Angelegenheit zu kontaktieren.