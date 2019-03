Joshua Kimmich, Mittelfeld: Der Maschinist des deutschen Spiels. Kimmich drehte gegen Serbien als Sechser vor der Abwehr an vielen Rädchen, aber manchmal auch an zu vielen. Köpfte den Ball vor dem 0:1 einem Serben in den Nacken. Hatte hin und wieder Probleme mit dem eigenen Timing. Aber dennoch ist der Münchner auf dem Weg, endgültig der Vorarbeiter im Löw-Team zu werden, weil er die notwendige Entschlossenheit vorlebt. Hat mit 39 Länderspielen auch fast doppelt so viele wie die gesamte Viererkette hinter ihm. Zukunftsfaktor: hoch.