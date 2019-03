20 Jahre Roter Stern Leipzig Fußball ist politisch

Es musste das Conne Island sein, natürlich. Wo sonst als im bundesweit bekannten linken Szeneklub am Connewitzer Kreuz könnte sich ein Verein gründen, dessen Mitglieder fast alle im alternativen Süden Leipzigs wohnten. Und die sich gerade auf einen Vereinsnamen verständigt hatten, der Programm sein sollte: Roter Stern Leipzig. Das war vor 20 Jahren.

Die sächsische Großstadt war damals, im Februar 1999, noch stärker fragmentiert als heute, politisch wie fußballerisch. Hier die linken Stadtteile, dort die rechten. Hier Lok dort Chemie Leipzig, Traditionsvereine mit völlig konträren Fanszenen - auch politisch gesehen.

Weil die Territorien oft mehrfach in der Woche neu vermessen wurden und es oft Überfälle auf rivalisierende Fans gab, hatten viele Tausend Leipziger ein wachsendes Bedürfnis nach einem normaleren Fußballerlebnis. Dass sich der Red-Bull-Konzern Leipzig als Petrischale für sein Projekt aussuchte, hatte auch damit zu tun, dass hier die Sehnsucht nach Familien-Fußball höher war als anderswo.

Nein zu Sexismus, zu Homophobie, zu Männerbündelei

Die Sterne, wie sie schnell im Viertel genannt wurden, etablierten allerdings ein ganz anderes Vereinsmodell als das beim heutigen Bundesligisten, der keine Mitglieder aufnimmt und strikt von oben nach unten geführt wird. "Wir kamen aus der Punk-, Oi- und Antifaszene und hatten Lust, ein Vereinsleben mitzugestalten, das ohne viel Bürokratie und Männerbündelei auskommt", sagt Gründungsmitglied Adam Bednarsky. "Und wir haben mit der Hooligan- und Gewaltkultur im Leipziger Fußball gebrochen."

So richtig schlau wurde der sächsische Verfassungsschutz nicht aus der Neugründung, die dieser Tage ihr 20-Jähriges feiert. "In dem Verein wollen Autonome offenbar Jugendliche für antifaschistische Themen mobilisieren", schrieb die Behörde. Über diese Einschätzung wurde damals viel gelacht. "Die Vorstellung, dass unser kleiner, chaotischer Haufen an der Heranbildung des neuen antifaschistischen Menschentypus arbeitet, war schon komisch", sagt Bednarsky.

Wobei: Dass eine antifaschistische Haltung ebenso zum Gründungskonsens der Sterne zählte wie ein Nein zu Sexismus und Homophobie, das war ja richtig beobachtet. Und dass das Publikum bei den Heimspielen anders aussieht als bei den Ligakonkurrenten, ist auch nicht von der Hand zu weisen. Auffallend ist der hohe Frauenanteil in der Zuschauerschaft. Dazu viele Kinder, ein gewisses akademisches Publikum, übrigens auch viele Hunde - eine Melange, die viele als Provokation empfanden.

Die Sterne, ein Seismograph der "sächsischen Verhältnisse"

Immer wieder wurde der RSL Zielscheibe rechter Angriffe. Am 20. April 2008, dem Jahrestag von Hitlers Geburtstag, wurden die Scheiben des RSL-Vereinslokals Fischladen eingeworfen, 2010 griffen bei einem Auswärtsspiel in Brandis 50 Rechte den RSL-Anhang an.

Dass die Sterne ein Seismograph der "sächsischen Verhältnisse" waren, sprach sich auch in der Politik herum. 2009 bekamen sie den Sächsischen Demokratiepreis, ein Jahr später den Julius-Hirsch-Preis (2. Platz) des DFB, mit dem Initiativen geehrt werden, die im Sinne des von den Nazis ermordeten jüdischen Nationalspielers wirken.

privat Fan-Tribüne von Roter Stern

Die vergangenen 20 Jahre sind nicht spurlos an den Sternen vorbeigegangen. Der vermeintliche alternative Lebensstil ist heute in vielen Gegenden Mainstream, inklusive einer gewissen Verbürgerlichung, die auch vor alternativen Fußballern nicht haltmacht, wenn sie im Hauptberuf plötzlich das Zehnfache vom damaligen Bafög verdienen. So manches Kind, das nachmittags zum Bambini-Training kommt, entsteigt heute einem SUV. Auf einigen Heckscheiben prangt das RB Leipzig-Logo.

"Zu Ende studieren, arbeiten, Babys füttern ist natürlich nicht mehr der Punkrock der Anfangszeit", sagt Bednarsky. "Aber immerhin haben wir es geschafft, dass neue Aktive ein tolles Projekt vorfinden, das zum Mitmachen und Selbstverwirklichen einlädt." Man versteht sich nach wie vor als basisdemokratisch. Einmal pro Woche tagt das Plenum, zu dem jedes Mitglied kommen kann.

Doch obwohl der Verein heute über 1500 Mitglieder hat, 1200 davon aktive Sportler, kommen heute wie damals selten mehr als der harte Kern von 15 Leuten zu den Plena. Dafür sind aus den Reihen der jungen Wilden erstaunlich viele politische Strategen entwachsen. Leute wie Bednarsky, der heute Stadtvorsitzender der Partei Die Linke ist, Christopher Zenker, Mitglied der Radsportabteilung, der Leipziger SPD-Fraktionsvorsitzende. Oder die grüne Bundestagsabgeordnete Monika Lazar, die im Frauen-Fußballteam spielte.

Von der Politik protegiert?

Mit 600 aktiven Fußballern ist der Stern allein schon wegen seiner Größe ein politischer Faktor. Und das gefällt nicht jedem. Vor Kurzem hat der Stern, der vergangenes Jahr 300 neue Mitglieder gewann, ein neues Vereinsgelände an der Teichstraße, mitten in Connewitz, in Pacht von der Stadt übernommen.

Das alte Gelände, für das der Stern einen sechsstelligen Betrag und viele Tausend Arbeitsstunden beigetragen hatte, platzte längst aus allen Nähten. Doch was im Viertel und bei den vielen Aktiven für große Freude sorgte, stieß auch auf Kritik. Der Stern, so hieß es in den Kommentarspalten der "Leipziger Volkszeitung" werde von der Politik protegiert. Von "städtischen Sympathiegeldern, die dem vorherigen Pächter wohl verwehrt blieben", schrieb ein Kritiker. Ein anderer kritisierte die "unausgewogene städtische Förderpolitik".

Bednarsky muss lachen, wenn er mit den Zitaten konfrontiert wird. "Vor ein paar Jahren waren wir noch die Ahnungslosen, die komisch aussehen und noch komischer riechen. Jetzt sind wir plötzlich ausgebuffte Strippenzieher, die von der Politik verhätschelt werden."