Europa League Galatasaray blamiert sich in der Qualifikation

Der türkische Fußball-Rekordmeister Galatasaray Istanbul ist in der Qualifikation zur Europa League gescheitert. Der Ex-Club von Weltmeister Lukas Podolski kam am Donnerstag im Heimspiel gegen IFK Östersund aus Schweden nur zu einem 1:1. Das Hinspiel in der zweiten Qualifikationsrunde hatte Galatasaray mit 0:2 in Schweden verloren.