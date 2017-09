633 Premier-League-Spiele Gareth Barry bricht Rekord von Ryan Giggs

An dem Tag, als Gareth Barry sein erstes Spiel in der Premier League absolvierte, wurde der 1. FC Kaiserslautern als Aufsteiger Meister der Bundesliga. Am 2. Mai 1998 war das, Barry war 17 Jahre alt, er spielte damals noch für Aston Villa.

Seitdem kamen und gingen große Fußballer, der FCK ist mittlerweile Tabellenletzter der Zweiten Liga, doch eines ist gleich geblieben: Barry spielt noch immer in der höchsten englischen Spielklasse. Am Montagabend absolvierte Barry sein 633. Spiel.

Mittlerweile ist der Mittelfeldspieler für West Bromwich Albion aktiv, zuvor spielte er für den FC Everton, Manchester City, wo er 2012 die Meisterschaft gewann, und eben für Villa. Mit seinem Einsatz beim 0:2 gegen den FC Arsenal (beide Tore: Alexandre Lacazette) überholte Barry nun Manchester-United-Legende Ryan Giggs.

Die Premier League und seine Ex-Klubs gratulierten Barry via Twitter. Und auch der entthronte Giggs hatte eine Botschaft: "Das ist eine herausragende Leistung. Ich weiß, dass du ein professioneller Spieler bist. So viele Matches auf einem Toplevel zu spielen ist ein großer Erfolg. Gut gemacht, Kumpel - hoffentlich kommen noch viele Spiele hinzu."

“It’s a massive achievement”



Ryan Giggs pays tribute to Gareth Barry pic.twitter.com/HA88KTqkAw — Premier League (@premierleague) 25. September 2017

In seiner Karriere sammelte Barry in 21 Saisons mehr als 600 Startelfeinsätze, auch für die englische Nationalmannschaft absolvierte er 53 Spiele und schoss dabei drei Tore. In der Premier League war er 52 Mal erfolgreich, davon 41 Mal für Aston Villa. Auch einen unrühmlichen Rekord hält Barry: Er sah 119 Gelbe Karten und liegt damit noch vor Wayne Rooney (100).