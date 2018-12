Schlechte Aufsteiger, gute Absteiger Dann hätten sie sich die letzte Saison auch sparen können!

Die Absteiger stehen in der zweiten Liga oben, die Aufsteiger in der Bundesliga unten. Dann hätten sich Hamburg, Köln, Düsseldorf und Nürnberg die vergangene Saison auch sparen können, findet unser Dichter am Ball.