Erster Punkt für Aufsteiger Benevento Spätes Torwarttor ärgert Milan

Benevento Calcio kam in 14 Ligaspielen zu keinem Punkt. Bis heute: Gegen AC Mailand gelang beim Gattuso-Debüt in letzter Minute das 2:2 - mit dem ersten Torwarttor in der Serie A seit 16 Jahren.