Torwart-Legende Gianluigi Buffon verkündet Abschied von Juventus

Nach 17 Jahren im Tor von Juventus verlässt Italiens Fußball-Star Gianluigi Buffon den Klub am Saisonende. Er werde am Samstag seine letzte Partie für Juve spielen, sagte der 40 Jahre alte Torhüter und Kapitän des italienischen Rekordmeisters.

"Es ist der richtige Zeitpunkt. Ich hatte immer befürchtet, das Ende meiner langen Reise bei Juventus zu verkünden, nachdem mein Zenit überschritten ist, doch das ist nicht der Fall", sagte Buffon, Weltmeister von 2006.

Ob er seine Karriere beende oder zu einem anderen Klub wechsele, ließ er zunächst offen. "Vor ein paar Tagen war ich sicher, ich würde ganz aufhören", sagte Buffon. Mittlerweile habe er aber "interessante Angebote" erhalten, sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon. Eine Entscheidung wolle er nach reiflicher Überlegung treffen.

Buffon gilt als einer der besten Torhüter der Welt. Seine Paraden sind legendär, seine Fähigkeiten am Ball machten ihn schon vor Jahren zum Keeper moderner Prägung. Zudem zählt Buffon zu den charismatischsten Profis im Fußball.

Aus der Nationalmannschaft war "Gigi" bereits nach dem Aus der Italiener in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland zurückgetreten. Allerdings lief er bei Freundschaftsspielen wieder auf.

Buffon hatte mit Juve neun Meistertitel gewonnen, so viel wie kein anderer Spieler der Serie A. In dieser Saison feierte der Klub den siebten Scudetto in Folge. Buffons Nachfolger als Juve-Kapitän wird Giorgio Chiellini.

In einer früheren Version des Texts hieß es, Buffon beende seine Karriere. Tatsächlich verkündete er zunächst nur seinen Abschied von Juventus.