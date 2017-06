Juves Niederlage gegen Real Buffons Albtraum

Inmitten von Lametta, das aus Konfettikanonen geschossen kam, umhüllt von Rauchschwaden und beschallt von der Madrider Klubhymne saß er einfach da, auf dem Rasen des Cardiffer Stadions. Um kurz nach Mitternacht, als Juventus schon seit mehr als einer Stunde als Verlierer des Champions-League-Finals feststand, war nur noch ein Turiner Fußballprofi auf dem Feld zu sehen: Gianluigi Buffon.

Buffon, 39, ist das Gesicht der aktuellen Juve-Mannschaft. Der Torwart ist mit Italien Weltmeister geworden, er gewinnt in der Serie A einen Titel nach dem anderen. Doch mit dem Champions-League-Erfolg will es einfach nicht klappen. Nach 2003 und 2015 endete für Buffon nun auch die dritte Endspielteilnahme mit einer Enttäuschung. Mehr noch: Das Duell mit Real Madrid wurde für Juve zum Debakel, 1:4 (1:1) hieß es am Ende. Mehr Gegentore als das eigentlich so defensivstarke Juventus kassierte ein Finalist letztmals vor 55 Jahren.

"Wir wollten diesen Pokal unbedingt", sagte Juves Spielmacher Miralem Pjanic nach dem Spiel. Das klingt zwar nach einer Plattitüde, zeugt zugleich aber von einem Selbstbewusstsein, wie es die Turiner vor zwei Jahren, bei der Final-Niederlage gegen Barcelona nicht wirklich demonstriert hatten.

Damals war das Team erstmals nach zwölf Jahren wieder ins Endspiel gerutscht, in dem es als krasser Außenseiter galt und dann auch nur in neun von 90 Minuten nicht in Rückstand lag. Diesmal waren Juves Ansprüche um ein Vielfaches größer. Der Kader war sogar ganz auf den Champions-League-Titel ausgerichtet.

Als im vergangenen Sommer Paul Pogba für mehr als 100 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt war, hätte Juve das eingenommene Geld auf mehrere kommende Top-Spieler verteilen können. Damit hätte der Klub seine Machtstellung in Italien zementiert und sich vermutlich regelmäßige Teilnahmen am Champions-League-Viertel- oder Halbfinale gesichert. Doch das war Juve nicht genug. Also holte Turin in Miralem Pjanic, 27, Sami Khedira, 30, und Gonzalo Higuaín, 29, Spieler, die sofort auf höchstem Level funktionieren, nicht erst in zwei Jahren.

Insbesondere der Transfer von Higuaín, der für überdrehte 90 Millionen aus Neapel verpflichtet wurde, obwohl er seinen Marktwert nicht annähernd wird halten können, zeugt davon: Juve war es leid, nur national zu dominieren.

Tatsächlich zeigten die Turiner zumindest in der ersten Halbzeit eine brillante Vorstellung. Die Mannschaftsteile verschoben gewohnt präzise, die Defensive ließ bis auf Cristiano Ronaldos Treffer zum 1:0 (20. Minute) keine Torchance zu, und noch dazu zeigte Juve sogar die hübscheren Kombinationen als der Gegner. Als die Mannschaft durch Mario Mandzukics Weltklasse-Tor sogar die richtige Antwort auf den Rückstand fand (27.), schien der erste Champions-League-Titel seit 1998 zum Greifen nah. Doch am Ende der 90 Minuten hieß der Verlierer einmal mehr Juventus.

Die Italiener taten so ziemlich das Gegenteil von dem, was man von ihnen erwartet hatte. Statt Real anlaufen zu lassen und selbst zu kontern, jagte Juve einer möglichst frühen Führung hinterher und verausgabte sich dabei völlig. Higuaín gab alle seiner drei Torschüsse noch vor der 30. Minute ab, in der zweiten Halbzeit war von dem Argentinier, wie auch von der restlichen Offensive, dann gar nichts mehr zu sehen.

Letzte Chance vertan?

Trainer Massimiliano Allegri haderte dann auch damit, dass aus der angestrebten Pausenführung nichts geworden war. Juve hatte Real erst überrumpeln, dann kontern wollen und dabei nicht mit einer so starken Madrider Defensive gerechnet. Die Folge war, dass den Turinern nach knapp einer Stunde zunehmend die Luft ausging. Nach dem vierten Gegentreffer kurz vor dem Abpfiff hielt Buffon den Ball vors Gesicht und starrte ihn lange an. Es schien, als wollte er ihn fragen: Alter Freund, wieso tust du mir das an?

Mit nun sieben Endspielniederlagen bei neun Teilnahmen hat der Klub seinen bitteren Rekord ausgebaut. "Fußball ist ein Albtraum", sagte Allegri nach dem Spiel, als er über den abgefälschten Casemiro-Treffer zum 1:2 sprach, ehe er sich kurz darauf selbst widersprach: "Fußball ist wunderschön." Manchmal ist Fußball eben beides gleichzeitig.

Ob Juves Titelchancen in naher Zukunft nochmal besser stehen werden als in dieser Saison? Profis wie Leonardo Bonucci, 30, der 32-jährige Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio, 31, oder Andrea Barzagli, 36, haben ihren Zenit erreicht, sie dürften ihr Niveau kaum mehr verbessern. Das gilt auch für Buffon, der seinen Traum vom Champions-League-Titel wohl im Konfettiregen von Cardiff begraben haben dürfte.

Juventus - Real Madrid 1:4 (1:1)

0:1 (20.) Ronaldo

1:1 (27.) Mandzukic

1:2 (61.) Casemiro

1:3 (64.) Ronaldo

1:4 (90.) Asensio

Juventus: Buffon - Barzagli (67. Cuadrado), Bonucci, Chiellini - Alves, Pjanic (71. Marchisio), Khedira, Sandro - Dybala (78. Lemina) - Higuaín, Mandzukic.

Real: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Kroos (89. Morata), Casemiro, Modric - Isco (82. Asensio) - Benzema (77. Bale), Ronaldo.

Schiedsrichter: Brych (Deutschland)

Zuschauer: 66.000

Gelbe Karten: Dybala, Pjanic, Sandro, Cuadrado - Ramos, Carvajal, Kroos.

Gelb-Rot: Cuadrado (84.).