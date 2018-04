Buffons wütender Champions-League-Abschied "Fahr zur Hölle"

Die Karriere von Gianluigi Buffon dauert nun bereits 23 Jahre an, der Torhüter hat in diesem Zeitraum sämtliche Höhen und Tiefen durchgemacht, die der Fußball zu bieten hat. Vom WM-Triumph mit Italien 2006 bis hin zum Abstieg mit Juventus aus der Serie A im selben Jahr.

Buffon, 40, hat alles erlebt. Mit einer Ausnahme. Der Champions-League-Titel, der fehlt ihm. Und seit Mittwochabend steht fest: Er wird wohl auch nicht mehr kommen.

3:1 gewann Juventus zwar im Viertelfinal-Rückspiel bei Real Madrid. Das reichte aber nicht zum Weiterkommen, das Hinspiel hatte Real 3:0 gewonnen. Für Buffon, der seinen im Sommer auslaufenden Vertrag offenbar nicht verlängern wird, ist damit die Chance auf den Titel futsch. Das galt auch für seine Gelassenheit.

Minute 90+3 in Madrid, Real startet seinen vielleicht letzten Versuch, die drohende Verlängerung gegen Juve abzuwenden. Toni Kroos flankt in den Strafraum, Cristiano Ronaldo köpft den Ball in Richtung Mitspieler Lucas Vázquez, auch Juves Medhi Benatia geht zum Ball. Es kommt zum Kontakt, ein leichter nur, kaum genug, um einen Athleten zu stürzen. Doch Vázquez fällt. Dann pfeift Schiedsrichter Michael Oliver, zeigt auf den Elfmeterpunkt, und Buffon verliert die Fassung.

Er stürmt Richtung Oliver, das halbe Juve-Team tut es ihm gleich, doch Buffon steht im Mittelpunkt, er baut sich vor dem Referee auf, die Gesichter ganz dicht beieinander, er wütet, Oliver greift in die Hosentasche, zückt Rot und beendet so die Europacup-Karriere des Gigi Buffon.

Dass der Torhüter sich somit selbst der Chance bestahl, den Strafstoß von Cristiano Ronaldo abzuwehren, ist fast zynisch. Buffons Ersatzmann Wojciech Szczesny war für Ronaldo kein Gegner, das Viertelfinale gelaufen.

"Wenn du nicht den Charakter hast, setze dich auf die Tribüne"

Die vierte Gelegenheit auf den Titel nach drei erfolglosen Finalteilnahmen 2003, 2015 und im vergangenen Jahr, war nicht das Einzige, was Buffon in Madrid verlor. Da war auch noch das, was ihn neben seinen Paraden so auszeichnete. Die Grandezza. Denn was Buffon nach dem Abpfiff in Richtung Schiedsrichter losließ, war frei von der Würde, Fairness und dem Stil, der Buffons Legendenstatus mitbegründet hat.

"Fahr zur Hölle", schrie er Schiedsrichter Oliver zu, als er vom Platz ging, übrigens unter dem Applaus des Madrider Publikums. In den Katakomben des Stadions legte Buffon nach. "Es ist eine Schande", zitiert ihn die Nachrichtenagentur AP. Die Entscheidung gleiche einem "Verbrechen gegen sportliche Fairness". Buffon redete sich in Rage. "Du kannst nicht einfach so die Träume einer Mannschaft beenden", sagte er: "Offensichtlich hat er (der Schiedsrichter) kein Herz in der Brust, sondern eine Mülltonne", und: "Wenn du nicht den Charakter hast, in einem Stadium wie diesem zu bestehen, dann setze dich mit deiner Familie auf die Tribüne und kauf dir Chips."

Im Video: "Ein Verbrechen an der sportlichen Fairness"

Video DPA

Welche Aussage ihm selbst die Rote Karte eingebracht hatte, wollte er nicht verraten. "Es ist egal. Der Schiedsrichter hätte mir alles verzeihen müssen. Er musste einfach verstehen, für welche Katastrophe er sorgt", so Buffon.

Er selbst hatte während des Spiels mit starken Paraden gegen Gareth Bale und Isco dafür gesorgt, dass seine Mannschaft bis in die Nachspielzeit an das sensationelle Weiterkommen glauben durfte. Den Treffer von Blaise Matuidi (61. Minute) feierte Buffon, als hätte er ihn selbst erzielt. Er hüpfte, die Fäuste geballt, Richtung Juve-Fanblock, breitete dann die Arme aus und brüllte seine Freude heraus. Es war der einzige Moment, in dem Buffon ähnlich emotional wirkte wie nach dem Elfmeterpfiff.

Eine andere Legende des Fußballs sprang ihm bei: Real-Trainer Zinédine Zidane. "Die Rote Karte hat er nicht verdient", sagte Zidane. Der Platzverweis als wahrscheinlich letzte Aktion auf der ganz großen Bühne dürfe auf keinen Fall vergessen lassen, "was Buffon alles für den Fußball geleistet hat. Er war ein großartiger Spieler", sagte Zidane. Der Franzose hatte sich selbst auf unrühmliche Weise vom Fußball verabschiedet, mit dem legendären Kopfstoß gegen den Italiener Marco Materazzi im WM-Finale 2006.

Von einer solchen Dimension ist Buffon mit seinem Ausbruch weit entfernt. Doch der erste Platzverweis seiner Europacupkarriere sorgt dafür, dass sein wohl letztes Jahr als Profi von nun zwei großen Enttäuschungen mitgeprägt wird. Im vergangenen November hatte er mit Italien die Qualifikation für die WM-Endrunde verpasst, erstmals seit fast 60 Jahren. Immerhin: In der Serie A hat Juventus dafür sehr gute Chancen auf den siebten Meistertitel in Serie. Es wäre ein würdiger Abschluss für die lange Karriere des Gigi Buffon.

Real Madrid - Juventus Turin 1:3 (0:2)

0:1 Mandzukic (2.)

0:2 Mandzukic (37.)

0:3 Matuidi (60.)

1:3 Ronaldo (90.+7, Foulelfmeter)

Real: Navas - Marcelo, Vallejo, Varane, Carvajal - Kroos, Casemiro (46. Vázquez), Isco, Modric (75. Kovacic) - Ronaldo, Bale (46. Asensio)

Juventus: Buffon - Alex Sandro, Chiellini, Benatia, De Sciglio (17. Lichtsteiner) - Matuidi, Pjanic, Khedira - Mandzukic, Higuaín (90.+6 Szczesny), Douglas Costa Schiedsrichter: Michael Oliver

Gelbe Karten: Carvajal, Marcelo, Ronaldo / Pjanic, Mandzukic, Lichtsteiner, Alex Sandro, Dougla Costa, Benatia

Rote Karte: Buffon (90.+3)