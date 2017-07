Doping-Debatte Fifa-Boss Infantino spottet über DFB-Präsident Grindel

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat in der Doping-Debatte um WM-Gastgeber Russland einen Vorschlag von DFB-Chef Reinhard Grindel mit einem ironischen Kommentar zurückgewiesen. "Er hat jeden Tag eine neue Idee, und das ist großartig", sagte Infantino bei der Abschlusskonferenz des Fußball-Weltverbands zum Confederations Cup in Sankt Petersburg.

Der Hintergrund ist die am Mittwoch von Grindel gemachte Anregung, alle Doping-Tests bei der WM 2018 in Russland in reiner Verantwortung der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada vornehmen zu lassen. Ein Vorschlag, der aus Sicht des Fifa-Chefs überflüssig ist. Bereits jetzt würden alle Tests von Wada-akkreditierten Labors vorgenommen.

Am Mittwoch waren neue Erkenntnisse zum möglichen Dopingskandal im russischen Fußball aufgetaucht, die auf eine systematische Vertuschung von auffälligen Dopingproben hinweisen. Die englische Zeitung "Mail on Sunday" berichtete, dass die Fifa gegen den gesamten WM-Kader Russlands von 2014 ermittle.

"Die Untersuchungen laufen, die Gremien stehen mit der Welt-Anti-Doping-Agentur in Kontakt", sagte Infantino dazu: "Es sind derzeit alles noch Spekulationen. Solange diese Spekulationen nicht Fakt werden, bleiben es Spekulationen." Er selbst sei als Präsident nicht in die Ermittlungen eingebunden. Russland bestreitet, dass es ein staatliches Dopingsystem gegeben habe.