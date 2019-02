Niemand wird den amtierenden Fifa-Präsidenten Gianni Infantino herausfordern, wenn am 5. Juni der Präsident des Fußball-Weltverbands Fifa gewählt wird. Der 48-jährige Schweizer wird der einzige Kandidat für die Wahl beim Fifa-Kongress in Paris sein. Das gab die Fifa bekannt.

Der ehemalige Schweizer Nationalspieler Ramon Vega hatte zuletzt sein Interesse an einer Kandidatur bekanntgegeben, sich jedoch nicht vor Ablauf der Frist angemeldet. Für eine Bewerbung hätte der Geschäftsmann die Unterstützung durch fünf Nationalverbände vorlegen müssen, was offenbar ausblieb. Laut eigenen Angaben hatte Vega den Verbänden mit seiner Kandidatur den Zugang zu "demokratischen Vorgängen" ermöglichen wollen.

Infantino folgte 2016 dem wegen Korruption gesperrten Sepp Blatter ins Amt des Verbandspräsidenten. Seitdem stand er mehrfach in der Kritik, unter anderem wegen seiner Pläne, "gewisse Rechte" an ein Konsortium zu verkaufen und eine Klub-WM einzuführen. Vor allem in der Uefa , dessen Generalsekretär Infantino vor seinem Antritt als Fifa-Präsident war, kamen diese Vorschläge nicht gut an.