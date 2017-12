"Bodenlose Frechheit" Gladbach-Sportchef beschimpft eigene Fans

Max Eberl bebte auch eine Viertelstunde nach dem sehenswerten 3:1-Sieg von Borussia Mönchengladbach über den Hamburger SV noch. Seine Stimme schwoll an, drohte sich zu überschlagen. Es sei eine "bodenlose Frechheit" von einem Teil des Publikums, die eigene Mannschaft in einer derart niveauvollen Partie auszupfeifen, sagte Gladbachs Sportdirektor.

Was war geschehen? Ein Rückpass des erst 18-jährigen Michael Cuisance Mitte der zweiten Hälfte hatte nicht wenige Leute im Stadion verärgert, offenbar erwarteten sie ein bedingungsloses Offensivspektakel gegen den Abstiegskandidaten aus Hamburg. Eberl war aufgrund der Unmutsäußerungen des Publikums außer sich.

Ein paar Berichterstatter, die schon vor dem Abpfiff in den Katakomben waren, wollen sogar gehört haben, wie der 44-Jährige die Pfeifenden im Publikum als "Arschlöcher" beschimpft hatte. Solche Kraftausdrücke sparte er sich 15 Minuten später. Aber die Schärfe seiner Worte blieb bemerkenswert: "Es geht mir so auf den Sack, dann sollen die zu Bayern München gehen oder zu Paris Saint-Germain, die spielen in jedem Spiel nach vorne", sagte er und ergänzte: "Aber über die beschweren sie sich auch, weil die zu viel Geld haben."

Auch Trainer Hecking hätte sich Beistand gewünscht

In Gladbach hingegen werde "ehrlich Fußball gespielt, hier wird mit jungen Spielern gearbeitet, wir hatten zwei 18-Jährige auf dem Feld, und es wird gepfiffen bei einem Rückpass bei einem Spielstand von 1:1". Dabei läuft die Saison eigentlich ganz gut für die Borussia. Nach einem Krisenjahr, einem Umbruch mit Verlusten der Schlüsselspieler Mahmoud Dahoud und Andreas Christensen und trotz vieler Verletzter zählt der Klub zum Kreis der Kandidaten für die Champions League.

Vor diesem Hintergrund hätte sich auch Dieter Hecking in der stärksten Phase des gut spielenden HSV Beistand vom Publikum gewünscht. "Gerade da wäre es wichtig gewesen, die Mannschaft zu unterstützen", sagte der Trainer. Weil Christoph Kramer (verletzt) und Denis Zakaria (gesperrt) ausgefallen waren, spielten die Teenager Cuisance und Reece Oxford auf der Doppelsechs und erledigten ihren Job "herausragend", wie Hecking fand.

Selbst der Cuisance-Rückpass, an dem der Ärger im Publikum sich entzündet hatte, war eigentlich klug. Die Partie in der Hamburger Druckphase zu beruhigen war eine gute Idee. "Ich kann damit leben, wenn wir ausgepfiffen werden, wenn wir verlieren, aber ich kann nicht damit leben, wenn wir sogar bei guten Spielen ausgepfiffen werden", sagte Eberl. Tatsächlich fühlt sich das Stadionerlebnis in Mönchengladbach anders an, als in Köln oder Dortmund, wo erst nach epischen Misserfolgs-Serien gepfiffen wird.

Hohe Erwartungshaltung

Eine Eklärung könnte darin liegen, dass der Borussia-Park von überdurchschnittlich vielen älteren Anhängern besucht wird, die seit den 1970er Jahren Gladbach-Fans sind. Leute, die in den schwierigen Neunziger Jahren und zu Beginn des neuen Jahrtausends wegblieben und nun mit ihren verklärten Erinnerungen an die berühmte Fohlenelf um Günter Netzer, Jupp Heynckes und Rainer Bonhof zurückkehren. Da kann man fast nur enttäuscht werden.

Hinzu kommt, dass es in der vorigen und in der laufenden Saison tatsächlich einige Spiele gab, die zäh waren, mit langen Phasen, in denen die Borussia seltsam energielos wirkte. Das 0:1 in Freiburg in der vorigen Woche war so eine Partie und gerade im heimischen Borussia-Park gab es Enttäuschungen wie das 1:1 gegen Mainz, das 0:1 gegen Frankfurt.

Zudem ist der Fußball unter Dieter Hecking nicht ganz so glamourös und wild wie unter dem vor einem Jahr freigestellten André Schubert. Und der Zauber der Verwandlung vom Abstiegskandidaten in eine Topmannschaft, der Lucien Favre umgab, ist auch verflogen.

Zwei Raffael-Tore

Nachdem André Hahn zum Ausgleich für den HSV getroffen hatte (53.), drohte das vierte Spiel ohne Sieg nacheinander, der nächste Rückschlag gegen ein Team aus dem Tabellenkeller. Es ist nachvollziehbar, wenn Teile des Publikums in solchen von Emotionen bestimmten Momenten, die gute Gesamtentwicklung der vergangenen Jahren aus den Augen verlieren und sich einer gewissen Enttäuschung hingeben.

Leute, die vor allem wegen der Show ins Stadion kommen, sind schließlich die am heftigsten umworbene Zielgruppe. Am Ende kam dieser Teil des Publikums mit zwei sehenswerten Raffael-Toren sogar noch auf seine Kosten, Eberl empfahl den Kritikern aber trotzdem künftig "zuhause zu bleiben".

Der Sportdirektor will frühzeitig gegensteuern, er hatte ja schon vor gut einem Jahr nach ähnlichen Vorkommnissen während einer Champions Leauge-Partie gegen Manchester City kritische Teile des Publikum als "dumme Menschen" beschimpft. "Ich könnte das heute wieder sagen", sagte Eberl nun, "eine überhöhte Erwartungshaltung kann einen Verein erschlagen". Und die Borussia sei sein "Baby", deshalb werde er "sich mit Händen und Füßen wehren".