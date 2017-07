Europa-League-Qualifikation Glasgow Rangers scheitern an Amateuren aus Luxemburg

Auf der einen Seite die Rangers aus Glasgow: Rekordmeister in Schottland mit 54 Titeln, dazu 33-facher Pokalsieger, sogar einen Europapokal hat der Klub in seiner 145-jährigen Geschichte gewonnen. Die glorreichen Zeiten sind zwar längst vorbei, nach einer Insolvenz und einem damit verbundenen Zwangsabstieg in die vierte Liga spielen die Rangers aber immerhin seit 2016 wieder in der Premier. Auf der anderen Seite der FC Progrès Niederkorn: dreimal Meister in Luxemburg, ohne Sieg in zwölf Europapokalspielen mit einer Tordifferenz von 1:40, ein Amateur-Verein.. Auf der anderen Seite der FC Progrès Niederkorn: dreimal Meister in Luxemburg, ohne Sieg in zwölf Europapokalspielen mit einer Tordifferenz von 1:40, ein Amateur-Verein.

Nun trafen beide Teams in der Europa-League-Qualifikation aufeinander. Und nach dem 1:0 der Schotten zu Hause schien die Sache vor dem Rückspiel klar. Doch es geschah Sensationelles: Der FC Progrès Niederkorn gewann die Partie im Stade Josy Barthel 2:0 (0:0) und warf die Rangers raus. Umjubelte Torschützen waren Emmanuel Françoise (66. Minute) und per Freistoß Kapitän Sébastien Thill (75.), der den ersten Treffer bereits vorbereitet hatte.

Für Glasgow, das erstmals seit sechs Jahren wieder international vertreten war, ist es eine der schlimmsten Niederlagen der Vereinsgeschichte. Rangers-Trainer Pedro Caixinha nannte die Niederlage "unvorstellbar" und sprach vom schlimmsten Ergebnis seiner Karriere. "Ich glaube, so etwas passiert nur einmal im Leben. Aber das ist der Fußball", so der Portugiese. "Ich übernehme die Verantwortung."

Der Außenseiter hatte nach einer überraschend guten Leistung im Hinspiel auf die Sensation gehofft. "Natürlich haben die Rangers eine höhere Qualität als wir. Aber wenn wir das 0:0 lange halten, ist in den letzten 30 Minuten alles möglich", hatte Niederkorns Sportdirektor Thomas Gilgemann im Vorfeld gesagt - und Recht behalten.

Progrés verbesserte seine Bilanz auf einen Sieg aus 14 internationalen Partien und die Tordifferenz auf 3:41. In der zweiten Qualifikationsrunde treffen die Luxemburger nun auf den Sieger der Paarung St. Joseph's FC (Gibraltar) gegen AEL Limassol (Zypern).