Golden Boy 2018 Das sind die größten Talente des europäischen Fußballs

Die italienische Sportzeitung "Tutosport" hat ihre Shortlist der besten jungen Spieler des europäischen Fußballs bekanntgegeben. Die Kriterien: Die Kandidaten dürfen maximal 20 Jahre alt sein und müssen in einer europäischen Liga spielen. Gewertet wird ein komplettes Kalenderjahr, was in den meisten Ländern zwei halben Saisons entspricht. An der Abstimmung beteiligt sind Sportjournalisten zahlreicher europäischer Medien, die fünf Spieler nominieren dürfen.

Den ersten Golden-Boy-Award erhielt 2003 Rafael van der Vaart, die meisten Auszeichnungen gingen nach Frankreich: Paul Pogba gewann 2013, Anthony Martial 2015 und Kylian Mbappé 2017. Der Stürmer von Paris Saint-Germain ist 2018 erneut unter den Kandidaten und könnte als erster Spieler den Titel verteidigen. Der einzige deutsche Golden Boy ist Mario Götze, der die Auszeichnung 2011 für seine Leistungen im Trikot von Borussia Dortmund erhielt. In diesem Jahr ist kein deutscher Vertreter im Rennen, jedoch fünf Spieler aus der Bundesliga.

Hier sind die 40 Nominierten für den Golden Boy 2018: