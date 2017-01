Früherer englischer Nationaltrainer Graham Taylor ist tot

Der ehemalige englische Nationaltrainer Graham Taylor ist tot. Taylor, der die Three Lions von 1990 bis 1993 trainierte und zur Europameisterschaft nach Schweden führte, starb am frühen Morgen. Ursache war vermutlich ein Herzinfarkt. Das teilte seine Familie mit. Taylor wurde 72.

Zuletzt war Taylor als Experte für die BBC aktiv. Zuvor hatte er neben der englischen Nationalmannschaft verschiedene Erstligisten gecoacht, darunter Aston Villa (1987 bis 1990 und 2002 bis 2003) und die Wolverhampton Wanderers (1994 bis 1995). Seine größten Erfolge feierte er mit dem FC Watford. Den Klub von Popstar Elton John übernahm Taylor 1977 in der vierten Liga und führte ihn innerhalb von nur fünf Jahren in die höchste englische Spielklasse. Taylor trainierte den Klub bis 1987 und dann nochmal zwischen 1996 und 2001. 1983 mit Watford und 1990 mit Villa wurde er englischer Vize-Meister.

Bekannt wurde Taylor außerhalb Großbritanniens vor allem wegen seiner Zeit als Nationalcoach. Nach der erfolgreichen EM-Qualifikation schied England 1992 bereits in der Vorrunde sieglos aus. Nachdem die Three Lions die Teilnahme an der WM 1994 verpasst hatten, trat Taylor von seinem Amt zurück.

Seine Familie ist "erschüttert über den plötzlichen und völlig unerwarteten Tod", hieß es in einem Statement, das in verschiedenen englischen Medien zitiert wurde. Viele ehemalige Kollegen und Spieler äußerten ihre Trauer. Der englische Fußballverband FA vermeldete auf Twitter: "Mit großer Trauer haben wir vom Tod des ehemaligen England-Trainers Graham Taylor erfahren."