+++ Fußball-Transferticker +++ Führen Calhanoglus Wege nach Rom?

+++ VORSICHT, GERÜCHTE! +++

Lazio hat Interesse an Calhanoglu

Wenn Rudi Völler von diesem Angebot hört, denkt er möglicherweise: "Die spinnen, die Römer!" Laut Informationen der "Corriere dello Sport" soll Lazio 15 Millionen Euro für Leverkusens Spielmacher Hakan Calhanoglu bieten. Der Bundesligist dürfte angesichts der vergleichsweise bescheidenen Ablöse nicht ernsthaft über einen Transfer nachdenken. Auf der anderen Seite hängt bei Calhanoglu bekanntlich viel davon ab, was er und sein Vater wollen.

Wenn der türkische Nationalspieler wechseln will, lässt er sich weder von unterschriebenen Verträgen noch von Vereinsinteressen aufhalten, zumindest war das mal so. 2011 wechselte Calhanoglu trotz eines gültigen Kontrakts bei Trabzonspor zum Karlsruher SC und musste dafür in der vergangenen Saison eine viermonatige Sperre absitzen. Auch seinen Transfer vom HSV zu Bayer forcierte er 2014 energisch.

DPA Hakan Calhanoglu

Eine wichtige Frage könnte sein, ob Calhanoglu Lazio für eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu Leverkusen hält. Fest steht: Anders als Bayer spielen die Römer in der kommenden Saison international, nachdem sie sich als Tabellenfünfter der Serie A für die Europa League qualifiziert hatten. Konkurrenz bekommt Lazio nach Angaben der "Corriero dello Sport" von der Insel. Angeblich soll auch Arsenal Interesse an einer Verpflichtung Calhanoglus haben. (mmm/sid)

Inter buhlt um Rüdiger und will Perisic loswerden

Wenn alle Wege nach Rom führen, dann führen sie folgerichtig auch wieder aus Rom heraus. Das könnte für Nationalspieler Antonio Rüdiger von Lazios Lokalrivalen AS wichtig werden. Trainer Luciano Spalletti möchte laut "Gazzetta dello Sport", dass ihm der Verteidiger zu Inter Mailand folgt. Rüdiger war 2015 vom VfB Stuttgart in die Serie A gewechselt und hat 56 Ligaspiele für die Roma absolviert.

Inter soll bereit sein, für einen Wechsel des Deutschen bis zu 35 Millionen Euro zu investieren, wenn es vorher gelingt, den ehemaligen Bundesliga-Profi Ivan Perisic zu verkaufen. Der kroatische Stürmer, an dem neben Manchester United auch Paris St. Germain interessiert sein soll, könnte bis zu 50 Millionen Euro Transfererlös einbringen. (mmm/sid)

100 Millionen für Verratti?

Der FC Barcelona soll mit Nachdruck in das Wettbieten um den italienischen Nationalspieler Marco Verratti einsteigen. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, seien die Katalanen bereit, 100 Millionen Euro für den Mittelfeldstar von Paris St. Germain auszugeben. Neben Barca sollen auch der FC Chelsea und der FC Bayern am 24-jährigen Verratti interessiert sein. Die französische "L'Equipe" hatte am Sonntag berichtet, dass Verratti bei PSG um die Freigabe gebeten haben soll.

DPA Marco Verratti (links)

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte bereits im Rahmen der Meisterfeier angekündigt, "Granaten kaufen" zu wollen, musste aber auch einräumen, dass "Summen bezahlt werden, die wir nicht für möglich gehalten haben". Damit könnten Mond-Gebote wie die 100 Millionen für Verratti gemeint sein. Soll heißen: Wenn Barça und Chelsea ernst machen, müssen sich die Bayern vielleicht anderweitig nach einem Ersatz für den zurückgetretenen Xabi Alonso umsehen. (mmm/sid)

+++ BESTÄTIGTE TRANSFERS +++

Abwehrtalent Konaté unterschreibt in Leipzig

RB Leipzig bleibt sich treu. Mit dem Franzosen Ibrahima Konaté hat der Champions-League-Teilnehmer das nächste aussichtsreiche Talent unter Vertrag genommen. Der 18-jährige Innenverteidiger wechselt vom FC Sochaux nach Leipzig und hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.

Sportdirektor Ralf Rangnick bestätigte, dass der Verein Konaté "schon seit einiger Zeit beobachtet" habe. "Er ist ein junger, hochveranlagter Spieler, der unsere Defensive verstärken wird", sagte Rangnick. Im Kampf um Dan-Axel Zagadou, einen weiteren 18-jährigen französischen Innenverteidiger, hatte RB noch den Kürzeren gezogen. Zagadou war von Paris St. Germain zu Borussia Dortmundgewechselt. (mmm/dpa)