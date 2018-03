Mergim Mavraj trainiert nicht mehr mit den Profis des Hamburger SV. "Das Trainerteam hat sich aus sportlichen Erwägungen dazu entschieden, ab heute auf Mergim Mavraj zu verzichten", wird Bernhard Peters, Direktor Sport, in einer Mitteilung des Klubs zitiert: "Wir haben ihn daher angewiesen, bis auf Weiteres in der U21 am Training teilzunehmen."

Mavraj kommt in dieser Spielzeit bisher auf 17 Bundesliga-Einsätze. In der Vorsaison bildete er mit Kyriakos Papadopoulos das Innenverteidiger-Duo. Trainer Christian Titz hatte zuletzt auf beide verzichtet, weil er auf schnellere Innenverteidiger setzen wolle.

Der albanische Nationalspieler ist bereits der zweite Profi, der von der sportlichen Leitung degradiert wird. Auch Mittelfeldspieler Walace muss mit der zweiten Mannschaft des Tabellenletzten trainieren.