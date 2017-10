Bundesliga HSV beendet Geschäftsjahr mit Millionenverlust

Sportlich läuft es mit Platz 16 in der Bundesliga schlecht, auch wirtschaftlich könnte die Lage besser sein: Der Hamburger SV hat die vergangene Saison mit einem Verlust von 13,4 Millionen Euro abgeschlossen. Das geht aus den vorläufigen Geschäftszahlen für die Spielzeit 2016/2017 hervor, die der Klub veröffentlichte (hier finden Sie die Mitteilung).

Die Verbindlichkeiten der HSV Fußball AG belaufen sich damit auf 105,5 Millionen Euro und haben einen Höchststand erreicht (zuletzt 75,1 Millionen Euro). Darin enthalten ist das Darlehen von Investor Klaus-Michael Kühne in Höhe von 38 Millionen Euro für Spielertransfers. Dies muss aber nur zurückgezahlt werden, wenn sich der HSV dreimal innerhalb von sechs Jahren für den internationalen Wettbewerb qualifiziert.

Die Umsatzerlöse von 122,1 Millionen Euro waren zudem im Vergleich zum Vorjahr (123,0) leicht rückläufig. Der HSV schließt zum siebten Mal in Folge ein Jahr mit Verlust ab. Zuletzt lag er bei 0,2 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2014/2015 hatte es das bisher höchste negative Ergebnis der Vereinsgeschichte in Höhe von 16,9 Millionen Euro gegeben.

HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein nannte den "umfangreichen Kaderumbruch" im Sommer 2016, der "zu erhöhten Personalaufwendungen" führte, als einen der Gründe für das Ergebnis. Die damit verbundene Erwartung einer Verbesserung in der Bundesliga "und somit einer Einnahmensteigerung in den folgenden Spielzeiten bei der Verteilung der Fernsehgelder wurde indes nicht erreicht". Das Team wurde in der vergangenen Saison 14.

Zudem habe man entgegen der Planung im Winter 2016/17 erneut in den Kader investieren müssen. Insgesamt hatte der Klub in der vergangenen Saison laut Transfermarkt.de Spieler für über 44,45 Millionen Euro verpflichtet (aktuelle Saison: 19 Millionen Euro) und ein Transferminus von insgesamt 38,80 Euro Millionen erzielt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017/2018 plant die HSV Fußball AG mit Umsatzerlösen von 129 Millionen Euro und einem ausgeglichenen Ergebnis.