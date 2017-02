HSV erreicht Pokal-Viertelfinale Spielerisch weiter

Das Erstaunliche war nicht das Ergebnis. Sondern, wie es zustande kam.

Der Hamburger SV hat durch einen 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Dieser Ausgang ist eine kleine Überraschung, das schon, weil der HSV im Liga-Alltag gegen den Abstieg spielt und die Kölner auf den Europacup hoffen dürfen. Doch eine Sensation ist er nicht, denn die Hamburger hatten zuletzt schon gute Resultate vor eigenem Publikum eingefahren, es gab Erfolge gegen Augsburg (1:0), Schalke (2:1) und Leverkusen (1:0). Außerdem hat der Pokal bekanntlich seine eigenen Gesetze.

Also: HSV zwei, Köln null - das kann schon mal passieren.

Erstaunlich war, dass der Sieg der Hamburger kein glücklicher war. Kein Sieg, der nur durch Kampf oder eine disziplinierte Abwehrleistung zustande gekommen war. Der Erfolg war auch spielerisch verdient und hätte sogar noch höher ausfallen können. "Wir haben auch fußballerisch überzeugt. Das ist ein verdammt gutes Gefühl", sagte Torwart René Adler. Und erhielt Zustimmung vom Gegner. "Das Ergebnis geht absolut in Ordnung", gestand Kölns Trainer Peter Stöger.

Die Zuschauer träumten schon

Natürlich, das frühe 1:0 durch Gideon Jungs Abstauber nach einem Fehler von FC-Torwart Thomas Kessler passte den Hamburgern bestens ins Konzept (5. Minute). Sie konnten sich zurückziehen und die Kölner machen lassen. Aus Sicht der Gäste kam dabei nicht viel rum - außer der Dreifach-Chance zum Ausgleich nach einer knappen Stunde. Der ehemalige Hamburger Artjoms Rudnevs scheiterte aus kurzer Distanz an Keeper Adler, Simon Zollers doppelter Nachschuss wurde mit vereinten Kräften geblockt. Hinten hielten die Hamburger dicht. Und vorne machten sie Druck.

Je länger das Spiel dauerte, desto kürzer wurden die Abstände zwischen den Chancen des HSV: Kessler parierte gegen Wood und Luca Waldschmidt, auch der Innenpfosten half. Woods 2:0 in der 75. Minute war überfällig. Das Spiel war entschieden. So ungefährdet war ein Hamburger Sieg lange nicht mehr.

Das heimische Publikum konnte sich in den Schlussminuten deshalb schon einmal ein paar Runden weiter träumen, ins Endspiel in der Hauptstadt. "Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin!", riefen die Fans des HSV. Bis dahin ist es zwar noch weit. Wenn die Hamburger Pech haben, bekommen sie im Viertelfinale den FC Bayern zugelost. Dann kann es das schnell wieder gewesen sein mit der Euphorie. Genauso gut könnte es aber auch gegen Arminia Bielefeld gehen. Oder gegen 1860 München. Und dann stünden die Chancen auf ein Weiterkommen gar nicht schlecht.

"Wir sind gut aufgestellt"

Der Sieg gegen Köln hat jedenfalls das Selbstvertrauen der Hamburger gestärkt. "Wir wollen ins Finale. Wenn wir immer 100 Prozent geben, können wir es schaffen", sagte Kapitän Gotoku Sakai, eigentlich das Gegenteil eines Lautsprechers. Der HSV hat plötzlich ein zweites Saisonziel neben dem Klassenerhalt. Es soll im Pokal so weit gehen wie möglich. Der Liga-Alltag dürfte die Hamburger allerdings schnell wieder einholen. Am Wochenende steht eine undankbare Aufgabe an, die Reise zum Tabellenzweiten RB Leipzig. Im Hinspiel setzte es ein 0:4.

Bis dahin hat Trainer Markus Gisdol ein paar knifflige Personalien zu klären. Gegen Köln fehlten wichtige Spieler - Nicolai Müller, Lewis Holtby und Albin Ekdal. Dafür kamen ein paar Profis zum Einsatz, die normalerweise keinen Platz in der ersten Elf haben - der brasilianische Neun-Millionen-Zukauf Walace, der auf dem Abstellgleis gelandete Aaron Hunt und der junge Luca Waldschmidt. Sie empfahlen sich mit guter Arbeit für weitere Dienste. Walace zum Beispiel überzeugte bei seinem Debüt für den HSV mit Übersicht und Passsicherheit, musste allerdings auch wegen akuter Gelb-Rot-Gefahr ausgewechselt werden. "Man hat gesehen, dass wir eine Reihe guter Spieler haben. Wir sind gut aufgestellt", sagte Trainer Gisdol.

Über die Partie gegen Leipzig wollte er sich noch keine Gedanken machen. Auch er wollte erstmal den Einzug ins Viertelfinale genießen - und vielleicht ein bisschen vom Endspiel träumen.