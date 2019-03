HSV-Erfolg beim FC St. Pauli Derbysieg statt Spielabbruch

Was passiert eigentlich, wenn ein Fußballspiel wegen des dauerhaften Einsatzes von Pyrotechnik auf den Tribünen abgebrochen werden muss? Weder St. Pauli-Trainer Markus Kauczinski noch sein HSV-Kollege Hannes Wolf konnten diese Frage nach dem jüngsten Hamburger Stadtderby beantworten.

Schon vor dem Anpfiff hatten beide Fanlager mit ihren Choreos für eine beeindruckende Atmosphäre gesorgt, die selbst in der Bundesliga selten zu beobachten ist. Weil aber nach Anpfiff vor allem gezündelt wurde, entschied sich Schiedsrichter Felix Brych nach starker Rauchentwicklung aus dem Gästeblock bereits nach fünf Minuten für eine kurze Spielunterbrechung. In der 82. Minute, beim Stand von 0:3, schickte er beide Teams sogar in die Kabine. Auch ein Spielabbruch schien möglich.

Als die Partie dann doch wieder lief und Douglas Santos in der 88. Minute das 4:0 schoss, brannte im HSV-Block erneut ein Bengalo. Wild gestikulierend versuchten die Spieler ihre Fans zur Vernunft zu bringen. Auch Trainer Wolf überkam in diesem Moment Panik, wie er nach dem Spiel verriet. Der Hamburger SV war kurz davor, sich selbst um einen denkwürdigen Derbysieg zu bringen. Doch so weit kam es nicht.

Klassenunterschied auf dem Platz

Der HSV hat in dieser Saison selten geglänzt, aber konstant genug gepunktet, um in der Tabelle fast durchgängig auf einem Aufstiegsplatz zu stehen. Gerade in den vergangenen Wochen schien es jedoch, als könnte das sicher geglaubte Ziel Wiederaufstieg noch einmal in Gefahr geraten. Vor dem Derby beim FC St. Pauli hätte der Druck auf die Mannschaft kaum größer sein können.

Beim Gastgeber war die Hoffnung groß, die schwierige Situation beim Stadtrivalen noch zu verschärfen. Und schließlich war dieses Spiel doch eigentlich perfekt geeignet für einen Derby-Helden mit Namen Alexander Meier gewesen. Den verlorenen Sohn des HSV, den sie nach seiner Rückkehr ans Millerntor inniger lieben als je zuvor.

Der HSV hatte keine Lust auf Millerntor-Romantik und so konnte die Alternative für den Spieler des Tages nur Pierre-Michel Lasogga lauten. Der Angreifer köpfte nicht nur die Führung (32. Minute), sondern entschied die Partie auch mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 endgültig (61.). Zwischendurch hatte Khaled Narey auf 2:0 erhöht (53.).

Dabei gab es ihn schon, diesen Meier-Moment, als der Stürmer aus 20 Metern frei zum Schuss kam und das Stadion kurz ganz laut wurde. Doch es lief bereits die 79. Minute und Meier traf nur neben das Tor. Dass Santos bei seinem 22-Meter-Schuss zum 4:0 (88.) kaum noch gestört wurde, zeigte, wie deutlich der FC St. Pauli sich dem großen Stadtrivalen gegen Ende der Partie schon ergeben hatte.

"Es war richtig, dass der HSV gewonnen hat"

Wie chancenlos sein Team war, ordnete Kauczinski nach der Partie ein. "Es gibt keinen Zweifel, dass der HSV die bessere Mannschaft war. Wir haben heute seine Klasse gesehen", sagte der St. Pauli-Coach. "Mit solchen Topteams können wir nicht mithalten." Glück für den FC St. Pauli: Davon gibt es in der Liga nur wenige - und die Aufstiegsränge sind auch nach dieser Niederlage nur vier Punkte entfernt.

Getty Images Jubel beim HSV

Zu den Topteams zählt unbestritten der Hamburger SV, gerade wenn er so auftritt wie in diesem Derby. Dass sich seine Mannschaft genau diesen Tag ausgesucht hatte, um seine ganze Klasse zu zeigen, machte Trainer Wolf sichtlich glücklich. Er sprach von einem "Erlebnis, das gut tut". Und das nicht nur, weil es ein Prestige-Erfolg war, sondern auch ein Sieg gegen einen direkten Aufstiegskonkurrenten, dem der HSV nun wieder sieben Punkte voraus ist.

Doch was wäre nun gewesen, wenn die Spieler nach ihrem Abgang in der 82. Minute tatsächlich nicht aufs Feld zurückgekehrt wären? Dann hätten die HSV-Fans heute keinen Derbysieg feiern dürfen, sondern müssten auf die Entscheidung des Sportgerichts warten. Es wäre ein weiteres denkwürdiges Ereignis in einer an denkwürdigen Ereignissen nicht gerade armen Klub-Historie gewesen. Doch darauf kann man beim HSV gut verzichten.