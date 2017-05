Hamburger Last-minute-Remis auf Schalke Lasoggasaurus 

Was? Echt? Oh! Torwart Christian Mathenia hatte gerade davon gesprochen, dass sein Hamburger SV den Klassenerhalt wieder "in der eigenen Hand" habe nach dem nervenaufreibenden 1:1 bei Schalke 04. Er ging davon aus, dass auch der VfL Wolfsburg, direkter Konkurrent im Abstiegskampf und Gegner am letzten Spieltag, nur ein Remis geholt hatte. Doch dann wurde ihm mitgeteilt, dass die Partie des VfL gegen Borussia Mönchengladbach noch gar nicht zu Ende war - wegen einer längeren Regen-Pause. Mathenia wirkte schockiert, er brauchte ein paar Sekunden, um diese Information zu verarbeiten.

Als er sich gesammelt hatte, verfolgte er mit seinen Hamburger Kollegen auf den Fernsehschirmen in der Interviewzone der Schalker Arena die letzten Minuten des Wolfsburg-Spiels. Wie Fans auf dem heimischen Sofa litten sie mit, flehten, der Schiedsrichter möge doch bitte abpfeifen, und jubelten, als die Partie endlich, endlich vorbei war. Durch den eigenen Punktgewinn können die Hamburger nicht direkt absteigen, und da auch der VfL nicht über ein Unentschieden hinaus kam, haben sie den direkten Klassenerhalt tatsächlich in der eigenen Hand.

Gewinnen sie am kommenden Samstag (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE), bleiben sie in der Bundesliga. Andernfalls müssen sie in die Relegation, zum dritten Mal in vier Jahren. "Die Dramaturgie ist gut für uns", sagte Sportchef Jens Todt. Er meinte wohl eher: die Ausgangslage. Die ist für den HSV vor dem 34. Spieltag tatsächlich besser als gedacht. Doch dafür mussten die Hamburger kämpfen, bangen und zittern.

Ausgerechnet der Relegationsheld Lasogga

Sie lagen auf Schalke lange hinten, trotz einer Steigerung in der zweiten Halbzeit trafen sie das Tor nicht. Als Angreifer Bobby Wood in der 87. Minute freistehend vor dem Ziel vergab, schien die Partie verloren und der HSV dem Abstieg geweiht. Spät, aber nicht zu spät, gelang das 1:1 durch Pierre-Michel Lasogga. Ausgerechnet! Es war sein erster Treffer seit mehr als einem Jahr für den Relegationshelden vergangener Tage.

Lasoggas Tor war aber noch nicht der Schlussakkord der Partie. Kurz danach trafen die Schalker, Sead Kolasinac köpfte den Ball über die Linie, das Publikum in der Arena jubelte, die Torhymne donnerte aus den Boxen. Doch der Treffer zählte nicht, stattdessen pfiff Schiedsrichter Markus Schmidt das Spiel unter lautem Protest der Schalke-Fans ab, weil er die Hereingabe zuvor in der Luft im Toraus gesehen hatte.

Die Hamburger durften tatsächlich einen Punkt bejubeln - und verlebten dann noch zittrige Minuten vor den TV-Geräten, bis auch die Partie in Wolfsburg vorbei war. "Wahnsinn, was der Fußball mit einem macht", stöhnte Sportchef Jens Todt, das weiße Hemd war durchgeschwitzt.

Der HSV hat wieder einmal ein Extra-Leben

Durch den Kraftakt auf Schalke hat der HSV die Stimmung zu seinen Gunsten gedreht. Nach drei Niederlagen und dem ähnlich frustrierenden 0:0 gegen Mainz waren wieder Panik und Resignation ausgebrochen. Es sah aus, als würde den Hamburgern nach einem starken Zwischenspurt rechtzeitig zur entscheidenden Saisonphase die Luft ausgehen. Der erste Abstieg der Geschichte nahm Formen an. Diesmal aber wirklich. Doch wie es aussieht, hat der HSV wieder einmal ein Extra-Leben. Der Liga-Dino will einfach nicht aussterben.

"Der Druck, direkt abzusteigen, ist weg. Das fühlt sich richtig gut an", sagte Manager Todt und berichtete von Party-Atmosphäre im Umkleidetrakt. "Die Stimmung in der Kabine ist gut. Das darf sie auch sein", sagte er. Klubchef Heribert Bruchhagen würdigte die Leistung des HSV in der zweiten Halbzeit als "unerwartet überragend", unterschlug dabei allerdings, dass die Schalker nach der Pause zwar körperlich anwesend waren, an einer ernsthaften Teilnahme am Geschehen aber kein Interesse mehr zeigten. "Wir haben die Chance, das Spiel gegen Wolfsburg zum letzten Spiel der Saison zu machen. Es können aber auch noch drei Spiele werden, so realistisch müssen wir sein", sagte Bruchhagen über die Ausgangslage für das Duell mit dem VfL. Die Relegation droht den Hamburgern nach wie vor.

Doch sie haben in Gelsenkirchen neben einem Punkt auch die Zuversicht zurück gewonnen, dass es dazu nicht kommen wird. Dass sie den direkten Klassenverbleib schaffen. "Mit dem positiven Schwung und unseren geilen Fans im Rücken bin ich überzeugt, dass wir in der ersten Liga bleiben", sagte Verteidiger Dennis Diekmeier. Trainer Markus Gisdol klang zurückhaltender. "Wir wissen, dass das nur der erste Schritt war, um den Sack zuzumachen", sagte er über das Remis auf Schalke.

Aber immerhin: Es war ein Schritt. Und: die Hamburger haben die Chancen, den Sack selbst zuzumachen - und aus eigener Kraft in der Bundesliga zu bleiben.

Schalke 04 - Hamburger SV 1:1 (1:0)

1:0 Burgstaller (25.)

1:1 Lasogga (90.+2)

Schalke: Fährmann - Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb (90.+1 Geis) - Coke, Caligiuri (61. Avdijaj) - Burgstaller, Huntelaar (80. Stambouli)

Hamburg: Mathenia - Diekmeier (85. Lasogga), Papadopoulos, Gideon Jung, Gotoku Sakai - Janjicic (78. Gregoritsch), Ostrzolek - Jatta (72. Waldschmidt), Holtby, Kostic - Wood

Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart)

Zuschauer: 62.271 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Nastasic (6), Kolasinac (5), Bentaleb (12) - Diekmeier (5)