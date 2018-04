Bundesliga-Analyse Warum der Heim-HSV wieder erfolgreich ist

Der Hamburger SV wahrt die Minimalchance auf den Klassenerhalt. Zwei Wochen nach dem überraschenden 3:2-Erfolg gegen Schalke haben die Hamburger beim 1:0 (0:0) gegen Freiburg ihren zweiten Heimsieg in Folge gefeiert. Zuvor hatten sie 15 Spiele am Stück nicht gewonnen.

19 seiner 25 Punkte holte der HSV in dieser Saison vor eigenem Publikum. Allein mit Heimstärke wird der Abstieg aber nicht zu verhindern sein. Ihre kommenden beiden Partien (in Wolfsburg und in Frankfurt) bestreitet das Team von Trainer Christian Titz auswärts. Dann müssen sie an die Leistung der zweiten Hälfte gegen Freiburg anknüpfen. Die grafische Analyse zeigt, wie sich der HSV nach der Pause gesteigert und den Sieg erarbeitet hat.