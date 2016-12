Hamburger SV Beiersdorfer holt vorerst keinen Sportdirektor

Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer rechnet in diesem Jahr nicht mehr mit der Verpflichtung eines Sportdirektors beim Hamburger SV. "Sollte nicht einer vom Himmel fallen, wird das der Fall sein", sagte Beiersdorfer nach dem 2:0-Sieg der Hanseaten bei Darmstadt 98 beim TV-Sender Sky. Derzeit gäbe es auf dem Markt keinen verfügbaren Kandidaten, der "in die Philosophie" des Vereins passe. Über seine eigene Position wollte Beiersdorfer nicht sprechen.

Der HSV hatte nach dem Absturz in den Tabellenkeller der Bundesliga die Suche nach einem Sportdirektor aufgenommen. Christian Hochstätter hatte man nicht vom Zweitligisten VfL Bochum loseisen können. Auch eine Verpflichtung von Horst Heldt oder Nico-Jan Hoogma war nicht zustande gekommen. Beiersdorfer übernimmt seit der Trennung von Peter Knäbel auch die Aufgaben als Sportdirektor. In dieser Funktion verpflichtete er für über 30 Millionen Euro Filip Kostic, Douglas Santos, Alen Halilovic, Bobby Wood und Luca Waldschmidt, was nicht den gewünschten Erfolg brachte.

Nun darf Beiersdorfer auch die kommende Transferperiode im Winter verantworten. In der Offensive ist der HSV mittlerweile ganz gut aufgestellt, dafür soll Trainer Markus Gisdol in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld Bedarf für Zugänge sehen.