HSV-Debakel an Seeler-Geburtstag Geplatzte Inszenierung

Die Zuschauer ließen gerade die Welle durchs Volksparkstadion wandern als Zeichen dafür, dass sie den Humor noch nicht verloren haben, als sich Erstaunliches zutrug. Hamburgs Offensivmann Nicolai Müller lief alleine auf Borussia Dortmunds Keeper Roman Bürki zu und schob den Ball links unten ins Tor. Es war der erste Treffer des HSV seit dem zweiten Spieltag, ein freudiges Ereignis. Es wurde gefeiert, wie Tore in deutschen Fußballstadien gefeiert werden. Aus den Lautsprechern donnerte Techno, Stadionsprecher Lotto King Karl rief den Vornamen des Torschützen, das Publikum antwortete mit dem Nachnamen. Auch der Spielstand wurde auf diese Weise verkündet.

Der HSV? "Eins!" Und Dortmund? "Nuuuuuuuuull!"

Ein paar Minuten vor dem Ende der Partie wiederholte sich die Darbietung. Die Hamburger trafen ein zweites Mal. Wieder durch Müller. Wieder brüllte Lotto King Karl, wieder antwortete das Publikum.

Der HSV? "Zwei!" Und Dortmund? "Nuuuuuuuuull!"

Die Hamburger Zeremonienmeister waren bis zum Ende schmerzfrei bei der Inszenierung dieses Nachmittags. Müllers Tore gegen den Champions-League-Teilnehmer aus dem Westen der Republik waren natürlich nicht die Tore zum 1:0 und 2:0. Es waren die Tore zum 1:4 und zum 2:5-Endstand. Der HSV erlebte das nächste Debakel an einem Tag, der doch eigentlich ein Fest werden sollte und auch genau so angelegt worden war. Klublegende Uwe Seeler hatte Geburtstag, er wurde 80 Jahre alt. Auf den Tribünen waren Seeler-Masken aus Pappe ausgelegt, die sich die Zuschauer aufziehen sollten, und sie kamen dieser Aufforderung mit großem Eifer nach. Auf den Leinwänden wurde die besten Seeler-Momente eingespielt. Sein Tor im Sitzen in der Meisterrunde gegen Westfalia Herne 1960. Sein Tor mit dem Hinterkopf bei der WM 1970 gegen England. Und so weiter.

Video-Quiz zu Uwe Seelers 80. Geburtstag imago Videoquiz: Uns Uwe

Hamburgs Erster Bürgermeister war da, DFB-Präsident Reinhard Grindel, DFL-Chef Reinhard Rauball, sie alle überbrachten Seeler vor dem Spiel auf dem Rasen die besten Wünsche. Der HSV hatte gehofft, dass die Magie des Jubiläums die Mannschaft zu Höchstleistungen inspirieren würde. Oder zumindest zu einem besserem Spiel als zuletzt beim 0:3 gegen Frankfurt oder beim 0:3 in Köln. Seelers pompös in Szene gesetzter Geburtstag sollte den Rahmen bilden für die Befreiung des schwer angeschlagenen HSV. Doch daraus wurde nichts. Die Hamburger unterliefen selbst geringste Erwartungen, zeigten vor allem in der ersten Halbzeit ein desaströses Spiel und luden den BVB zum Toreschießen ein mit individuellen Fehlern. Allen voran den zuletzt suspendierten Pierre-Emerick Aubameyang. Ihm gelangen vier Treffer.

Die Fans des HSV haben in der Vergangenheit mit verschiedenen Protestformen auf die miserablen Leistungen ihres Teams reagiert. Sie haben geschimpft, gepfiffen, sind frühzeitig aus dem Stadion geflohen. Doch mittlerweile scheinen sie keine Energie mehr für Protest zu haben. Es scheint, als hätten sie sich damit abgefunden, dass der HSV am Ende der Saison zum ersten Mal absteigt und seinen heiligen Status als Bundesliga-Dino verliert. Und dabei sind erst zehn Spieltage absolviert.

"Erste Liga, keiner weiß warum!", stand auf einem Banner, das zu Beginn der Partie in der Hamburger Fankurve gespannt war. Als der BVB später ein Tor nach dem anderen schoss, wurde es immer stiller im Stadion. Dortmund: "Nuuuuuuuuull!" - dieses Spiel machten die Fans eher zur eigenen Belustigung mit als mit Hingabe. Die Inszenierung des Nachmittags war längst geplatzt.

Hamburgs seit einem Monat amtierender Trainer Markus Gisdol saß später sichtlich ratlos im Mediensaal und sprach über das aus seiner Sicht größte Problem des HSV. Über die hohen Erwartungen, geschürt durch die Investitionen im Sommer. Der Klub hatte für mehr als 30 Millionen neue Spieler gekauft. Geldgeber Klaus-Michael Kühne gab Platz sechs bis acht als Ziel aus. Solche Träumerein müssen laut Gisdol ein Ende haben. "Unsere Realität ist der Existenzkampf. Das muss spätestens seit heute jedem klar sein", rief er.

Spätestens seit dem misslungenen 80. Geburtstag von Klubidol Seeler.

Hamburger SV - Borussia Dortmund 2:5 (0:3)

0:1 Aubameyang (4.)

0:2 Aubameyang (23.)

0:3 Aubameyang (27.)

0:4 Aubameyang (48.)

1:4 Nicolai Müller (55.)

1:5 Dembélé (76.)

2:5 Nicolai Müller (81.)

Hamburg: Adler - Diekmeier (69. Hunt), Cléber (31. Ekdal), Spahic, Djourou, Santos - Gotoku Sakai, Gideon Jung - Nicolai Müller, Gregoritsch - Lasogga (52. Waldschmidt)

Dortmund: Bürki - Ginter, Sokratis (81. Passlack), Bartra - Rode, Castro - Piszczek, Guerreiro - Mor (68. Schürrle), Pulisic (68. Dembélé) - Aubameyang

Schiedsrichter: Stegemann (Niederkassel)

Zuschauer: 57.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Gotoku Sakai (3), Santos (3) / -