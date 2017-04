Nordderby HSV gegen Werder Die Neuerfindung des Aaron Hunt

Er hätte eine dieser typischen Fußballer-Antworten geben können. Eine Antwort, die nichts sagt. Dass es nicht um ihn gehe, sondern um den Erfolg der Mannschaft oder so ähnlich. Doch das hätte Aaron Hunt als unehrlich empfunden. Und vermutlich wusste er, dass ihm ohnehin niemand geglaubt hätte.

Also war Hunt ganz offen, als er neulich gefragt wurde, was ihm die Partie seines Hamburger SV in Bremen an diesem Sonntag (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) bedeute. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das für mich ein Spiel wie jedes andere ist. Ich freue mich riesig", sagte er.

13 Jahre war Offensivmann Hunt bei Werder aktiv, wurde bei dem Klub erst Profi und dann Mitglied einer goldenen Generation. Einer Generation mit Spielern wie Tim Wiese, Mesut Özil, Torsten Frings, Diego und Claudio Pizarro. Die Mannschaft schlug Real Madrid in der Champions League, wurde Pokalsieger und erreichte das Finale des Uefa-Cups. Doch nach und nach zerbröselte das Team. Die Spieler gingen ins Ausland (oder nach Hoffenheim wie Wiese), Hunt blieb noch am längsten. Nach einer verkorksten Saison beim VfL Wolfsburg landete er im Sommer 2015 in Hamburg, bei Werders größtem Rivalen. Und eigentlich hätte er auch jetzt beim HSV schon wieder weg sein sollen.

REUTERS Mesut Özil, Hunt (r.)

Hunt war oft verletzt, kam in Hamburg nicht über den Status als Reservist hinaus und stand im Winter vor einem Wechsel in die Türkei. Doch der Transfer scheiterte - und Hunt erfand sich noch einmal neu. Im reifen Fußballer-Alter von 30 Jahren.

Mittlerweile ist er aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Mehr noch: Hunt ist entscheidend am aktuellen Aufschwung der Hamburger beteiligt. In der Rückrunde gelangen ihm schon vier Tore, zwei davon jüngst beim 2:1-Erfolg gegen Hoffenheim. Es war sein erster Doppelpack seit einem Spiel mit Wolfsburg in der Europa League gegen Krasnodar im November 2014, wie er anschließend bei bester Laune berichtete.

Hunt ist flexibel, er spielt mal in der Mitte, mal auf dem rechten, mal auf dem linken Flügel. Viele Angriffe laufen über ihn. Doch das ist laut Hamburgs Trainer Markus Gisdol nicht das Entscheidende für sein unerwartetes Hoch. "Es gibt Spieler, die auch im fortgeschrittenen Alter noch einen Entwicklungsschritt machen. Das sehe ich bei ihm. Er ist so gut, weil er gegen den Ball gut spielt", sagt Gisdol.

Seiner Meinung nach hat Hunt dazugelernt in den vergangenen Wochen, ist zu einem sogenannten Pressing-Spieler geworden, der viele Bälle gewinnt - und hat damit gezeigt, dass sich auch reife Profis noch entwickeln können. "Es heißt immer, das würde nur bei jungen Spielern gehen, deren Festplatte noch nicht bespielt ist. Aber das stimmt nicht. Es geht darum, ob ein Spieler bereit ist", sagt Gisdol.

"Das wird ein richtig geiles Spiel"

Und Hunt war seiner Ansicht nach bereit, seinem Spiel eine neue Facette hinzuzufügen. Diese Facette will Hunt auch im Nordderby zur Geltung bringen, bei seiner ersten Rückkehr ins Weserstadion als Gegner. "Das wird ein richtig geiles Spiel, auf das wir uns alle freuen", sagt er.

Ein geiles Spiel - das war das Duell zwischen Werder und dem HSV schon lange nicht mehr. In den vergangenen Jahren war es eher ein Not-Derby, ein Gipfel des sportlichen Elends. Diesmal ist die Partie tatsächlich eine Art Spitzenspiel. Bremen und Hamburg holten in der Rückrunde nach dem FC Bayern und Mönchengladbach die meisten Punkte und sollten mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, wenn sie weitermachen wie zuletzt.

Die Fans der beiden Klubs werden das nicht gerne hören, doch in diesen Tagen haben Werder und der HSV mehr Gemeinsamkeiten als Gegensätzliches.

Beide Klubs starteten desaströs in die Saison, beide wechselten früh den Trainer. In Bremen übernahm Alexander Nouri für Viktor Skripnik, in Hamburg Gisdol für Bruno Labbadia. Bei beiden Klubs machte sich der Trainerwechsel bezahlt. In den vergangenen Wochen haben sie zu einer lange vermissten Stabilität gefunden, was auch daran liegt, dass es beiden Teams gelingt, wichtige Spieler zu ersetzen.

Die Bremer mussten zuletzt zum Beispiel ohne Innenverteidiger Lamine Sané, Mittelfeldlenker Thomas Delaney und den kreativen Serge Gnabry auskommen. Beim HSV fehlen Torwart René Adler und Top-Scorer Nicolai Müller, außerdem ist Verteidiger Kyriakos Papadopoulos in Bremen gelbgesperrt. "Es gehört zu unseren Stärken, dass wir Ausfälle als Mannschaft richtig gut auffangen", sagt Hunt.

Und dass einzelne Spieler einen Leistungsschub erleben. Er ist dafür das beste Beispiel.