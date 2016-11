HSV gegen Werder Notderby

Egal wie schlecht der eigene Verein dastand, als Fan von Werder Bremen konnte man sich in der jüngsten Vergangenheit oft gewiss sein: Alles halb so wild! Beim Rivalen aus Hamburg läuft es ja noch schlechter. Doch auch die Werder-Anhänger wissen: Dieses "Trostpflaster" ist nicht bis in alle Ewigkeit gesichert: Bremen steht vor dem Nordderby am Samstag (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) nur zwei Plätze vor dem Tabellenschlusslicht HSV - und hat nur vier Punkte Vorsprung. Kein Grund also für hämische Freude.

Zumal es beim HSV so etwas wie einen leichten Anflug von Optimismus gibt. Grund: ein leidenschaftlich erkämpfter Punktgewinn gegen Hoffenheim. Im Anschluss an das 2:2 machte sich in der Berichterstattung der Hamburger Tageszeitungen Erleichterung breit. "Hurra, sie leben noch", schrieb beispielsweise die "Hamburger Morgenpost". Endlich einmal konnten die Hamburger den Nachweis erbringen, mit einem Bundesligakonkurrenten mithalten zu können.

Die Belohnung war der vierte Saisonpunkt, der zweite unter dem neuen Trainer Markus Gisdol: Den ersten hatten die Hamburger beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach am siebten Spieltag geholt, sehr glücklich, gleich zwei Strafstöße ließen die Gastgeber ungenutzt. Auch damals machte sich Hoffnung breit, es folgten aber drei Liganiederlagen in Serie bei einem Torverhältnis von 2:11 Treffern. Doch selbst dieser wenig erbaulichen Bilanz konnte man an der Elbe Positives abgewinnen. Immerhin waren im Heimspiel gegen den BVB zwei eigene Tore gelungen, zuvor hatte der HSV sieben Partien in Folge auf einen Treffer gewartet.

Werder bleibt die "Schießbude der Liga"

Knappe 120 Kilometer in südwestlicher Richtung hat man vielmehr am anderen Ende des Spielfelds Probleme, die Defensive bleibt die Dauerschwäche. Auch Alexander Nouri, Bremens dritter Trainer innerhalb von zwei Jahren, hat es bislang nicht geschafft, der Defensive Stabilität zu verleihen. Mit 29 Gegentoren führt Werder dieses unrühmliche Bundesligaranking an.

Besonders schmerzhaft waren dabei die späten Gegentore gegen Mainz und Frankfurt. Das Debüt des beförderten Nachwuchstrainers Nouri am vierten Spieltag verdarben zwei Mainzer Treffer in der 87. und 92. Minute, zuletzt raubte ein erfolgreicher Schlenzer ein sicher geglaubtes Remis gegen die Eintracht. Immerhin konnte Nouri seit seinem Amtsantritt zwei Siege und ein Remis einfahren.

Pizarro und Kruse machen Hoffnung

Anlass zur Hoffnung könnte dem Bremer Cheftrainer sein Personal geben. Mit Max Kruse und Claudio Pizarro haben sich zwei erfahrene Angreifer für das Nordderby zurückgemeldet, die Werders Offensive an guten Tagen beleben können. Zuletzt hatte Nouri Izet Hajrovic oder den jungen Mittelstürmer Ousman Manneh in die Startelf gestellt.

Allerdings muss sich der Erzrivale aus Hamburg in diesem Punkt nicht verstecken: In Reihen des HSV scheint sich der teuerste Einkauf der Vereinshistorie immer besser in Gisdols Spielsystem einzufinden. Flügelstürmer Filip Kostic lief bislang den Erwartungen hinterher, doch rund um den Hamburger Volkspark hofft man darauf, dass der Serbe nach einem Tor und einer Vorlage gegen die TSG auch gegen Werder überzeugen kann.

Wie richtungsweisend das Nordderby für die beiden Vereine wird, zeigt sich auch dadurch, dass HSV-Coach Gisdol ein dreitägiges Trainingslager im Vorfeld der Partie angesetzt hat. Die Mannschaft bereitet sich in der Sportschule Barsinghausen auf das Spiel gegen Bremen vor. "Ich will die Mannschaft ganz eng beieinander haben", sagte Gisdol zu seiner Entscheidung.

Bei einem HSV-Sieg stünden dann auch die beiden Nordklubs ganz eng beieinander. Dann könnten sich die Werder-Fans wohl auch nicht mehr damit trösten, dass es in Hamburg ja auch noch schlechter läuft.

Obwohl: einen Punkt Vorsprung hätten sie ja noch.