Hamburgs Sieg in Darmstadt Genug ist genug

Die Band Depeche Mode hat ein paar nette Songs während ihrer Laufbahn geschrieben. In "Blasphemous Rumours" wird beispielsweise behauptet, Gott habe einen "kranken Sinn für Humor". Genau den hatte am Sonntagabend allerdings ein Mensch aus Fleisch und Blut: Darmstadts Stadion-DJ, der nach dem gruseligen Spiel ausgerechnet "Just can't get enough" anspielte. Denn wer nach diesen 90 Minuten noch nicht genug hatte vom Fußball, der schläft auch gerne auf einem Nagelbrett. Oder er ist Fan des Hamburger SV und kann sich immerhin mit drei Punkten trösten - und dem ersten Bundesligasieg seit über 200 Tagen.

Fünf Punkte hat der HSV nun aus den letzten drei Spielen geholt, die Mannschaft spielt besser als noch vor ein paar Wochen. Und beides ist mehr als man erwarten durfte. Insofern ist es verständlich, dass Spieler, die die Dinge intern möglicherweise objektiver einschätzen, sich öffentlich so euphorisch äußern wie sie das in den Darmstädter Katakomben taten: "So lange wir so als Mannschaft auftreten, habe ich vor keinem Spieltag Angst", sagte Lewis Holtby. Torschütze Michael Gregoritsch berichtete gar von einer "ausgelassenen Stimmung auf dem Platz."

Doch so verständlich die Jubelgesänge in eigener Sache auch sein mögen, bei Lichte betrachtet fehlt ihnen die Substanz. Das 2:2 gegen Hoffenheim war allenfalls ordentlich, das 2:2 gegen Werder eigentlich nicht einmal das. Und beim Sieg in Darmstadt gewann man gegen ein Team, das in dieser Verfassung schlicht in der ersten Liga nichts verloren hat. Es war ein völlig verdienter Sieg eines schwachen Bundesligateams gegen ein desolates.

Darmstadt verliert gegen direkte Konkurrenten

Für die Gastgeber war die 0:2-Niederlage nach Toren von Gregoritsch (30. Minute) und dem ersten Bundesligator überhaupt von Matthias Ostrzolek (90.) ein herber Rückschlag in einem Spiel, das man besser nicht verlieren sollte, wenn man die Klasse halten will. Nach der Heimniederlage gegen Ingolstadt am vorletzten Spieltag war es die zweite gegen den zweiten ernstzunehmenden Konkurrenten im Abstiegskampf.

Noch deprimierender: Außer einem Konter über Antonio-Mirko Colak und Marcel Heller, den Referee Guido Winkmann zu Unrecht wegen Abseits abpfiff, gab es nichts aber auch gar nichts, was den Lilienfans Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis hätte verleihen können. Was es stattdessen gab, waren lange Bälle ins Nichts und insgesamt eine spielerische Armut, die ambitioniertere Zweitligisten wie den beiden Absteigern aus Stuttgart oder Hannover peinlich wäre.

Doch genau das ist der Punkt: Strukturell ist Darmstadt nach wie vor ein Zweitligist. Der Etat ist der mit Abstand kleinste in der Bundesliga. Die Einkäufer aus Hannover oder Stuttgart würden das Heulen und Zähneklappern bekommen, wenn sie mit dem Budget der Lilien einen Kader auffüllen müssten, der im Sommer so zerfleddert wurde wie der der Hessen. Insofern ist es - völlig unabhängig von der Frage, ob Norbert Meier noch der optimale Trainer ist - schon traurig, wie schnell große Teile der Darmstädter Fanszene vergessen haben, wo der Verein herkommt.

Ausdruck purer Verzweiflung

"Wir woll'n euch kämpfen seh'n", war zu hören. Und die laute Forderung nach einem Trainer-Rausschmiss. Beides war der Ausdruck purer Verzweiflung. Weil die Mannschaft nichts zustande brachte, was in der ersten Liga gefragt ist - außer eben Kampfbereitschaft. Und weil jeder, der nicht als erstes Fußballspiel seines Lebens ausgerechnet diese Partie sehen musste, gemerkt haben muss, dass kein Trainer dieser Welt aus Colak Lewandowski und aus dieser Darmstädter Defensive mehr als leidige Gegentor-Verhinderer machen würde.

Am Rande des Spiels äußerte sich derweil HSV-Vorstand Dietmar Beiersdorfer zu den Chancen, dass sein Verein noch in diesem Jahr einen neuen Sportdirektor verpflichtet. Derzeit gäbe es auf dem Markt keinen Kandidaten, der "in die Philosophie" des Vereins passe, sagte er. Das mit der Philosophie war insofern aufschlussreich, als es unter den langjährigen HSV-Fans ja nicht allzu viele gibt, die schon bemerkt haben, dass der Verein überhaupt eine hat.