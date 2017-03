Ehemaliger als HSV-Kapitän Djourou kritisiert Trainer Gisdol

Hamburgs Innenverteidiger Johan Djourou hat seinen Trainer Markus Gisdol kritisiert. Der Coach des Hamburger Sportvereins habe ihn als Kapitän abgesetzt, weil er sich über die von Gisdol geprobte Dreierkette in der Abwehr geäußert habe, sagte der Schweizer Profi der "Aargauer Zeitung". Das sei ihm als Kritik am Trainer ausgelegt worden.

Das angesprochene taktische Experiment ereignete sich beim Spiel gegen Borussia Dortmund im vergangenen November. Bei der 2:5-Pleite hatte sich der 30-Jährige einige Fehler geleistet und den Trainer für die taktische Umstellung kritisiert: "Für viele war es neu, es fehlten die Automatismen", sagte Djourou nach dem Debakel.

Der Hamburger SV war nach dem Dortmund-Spiel nach zehn Spieltagen mit zwei Punkten abgeschlagen Tabellenletzter. "Es war in einer Zeit, in der die Debatten begannen, ob der Trainer weg muss. Es machte den Eindruck, dass der Trainer das Problem an einen anderen Ort zu verschieben versuchte", sagte Djourou.

Gisdol ernannte nach der Partie Abwehrspieler Gotoku Sakai zum neuen Spielführer. "Wir wollen und müssen eine neue Kultur in unsere Mannschaft bringen. Wir brauchen dringend eine größere Geschlossenheit im Team", sagte Gisdol damals über seine Entscheidung.

Seit Beginn der Rückrunde spielt Djourou nur noch eine Nebenrolle im Klub. Mit Mergim Mavraj und Kyriakos Papadopoulos hat der HSV zwei Innenverteidiger verpflichtet. Im Sommer läuft der Vertrag von Djourou aus.