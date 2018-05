Minutenprotokoll zum HSV-Abstieg Trauer, Hoffnung und Krawall

Um 17.37 Uhr war es vorbei. Der 746. Bundesligasieg, die Tore 2936 und 2937, das 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach, all diese Zahlen waren letztlich bedeutungslos. Es zählte nur diese eine Anzeige auf der Uhr im Stadion: 54 Jahre, 261 Tage, 36 Minuten und 06 Sekunden. Es ist die Zeit, die der Hamburger SV in der Bundesliga dabei war - als einziger Verein durchgehend. Was am 24. August 1963 um 17 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei Preußen Münster begann, endete an diesem 12. Mai 2018. Das Urgestein der Bundesliga ist erstmals abgestiegen. Dino down.

Getty Images Stadionuhr des HSV

"Die Enttäuschung ist richtig groß, wir leiden", sagte Verteidiger Kyriakos Papadopoulos. "Es tut uns richtig weh", ergänzte Kapitän Gotoku Sakai, der in der Mixed-Zone mit den Tränen kämpfte, zugleich aber ein wichtiges Signal für die Zukunft setzte: "Ich bleibe. Das habe ich soeben entschieden."

Der vorerst letzte Bundesligaspieltag des HSV im Protokoll:

14.08 Uhr: Der HSV-Mannschaftsbus kommt zum Stadion. "HSV, HSV", rufen mehrere tausend Fans. Sie schwenken Fahnen, halten stolz ihre Schals in die Höhe. Die Hoffnung auf ein Wunder ist spürbar.

DPA Spalier für den HSV-Bus

15:22 Uhr: Als Stadionsprecher Lotto King Karl zusammen mit Carsten Pape acht Minuten vor dem Anpfiff wie vor jedem Heimspiel "Hamburg, meine Perle" vor der Nordkurve singt, stimmt das ganze Stadion mit ein. Glaube, Gemeinsamkeit, ganz große Gefühle - und vor allem: Gänsehaut.

15.31 Uhr: Dass Wolfsburg gegen Köln in Führung gegangen ist, wird im Stadion nicht bekanntgegeben. Doch die HSV-Fans sind natürlich trotzdem über die Geschehnisse knapp 200 Kilometer südlich informiert.

15.41 Uhr: Schiedsrichter Felix Brych entscheidet nach Hinweis des Videoassistenten auf Elfmeter für Hamburg. Gladbachs Denis Zakaria hatte einen Schuss von Aaron Hunt im Strafraum mit dem Arm geblockt. Hunt trifft zum 1:0. Jubel in Hamburg. Der HSV erfüllt zu diesem Zeitpunkt seine Pflichtaufgabe. Nur Köln leistet nicht die erhofften Helferdienste. Noch nicht.

15.58 Uhr: Obwohl sich der HSV im eigenen Stadion auskontern lässt, zeigen sich die Zuschauer beeindruckend unbeeindruckt. "HSV, HSV", rufen sie nach dem Gladbacher Ausgleich zum 1:1.

16.02 Uhr: Unter den Fans macht sich der Kölner Ausgleich in Wolfsburg breit. "Steht auf für den HSV", hallt es umgehend aus der Nordkurve.

DPA Hamburger Fans

16:45 Uhr: Es wird ruhiger im Stadion. Als Gästetorwart Yann Sommer einen Schuss von Matti Steinmann reaktionsschnell zur Ecke lenkt, fällt in Wolfsburg das 2:1 für den VfL. Nur wenige im Fanblock klatschen noch, vier schwenken unermüdlich schwarz-weiß-blaue Fahnen. Der Rest ist still.

16.48 Uhr: Nun sind es die Gästefans, die in Hamburg zu hören sind. "Auf Wiedersehen" und "Endlich 2. Liga, HSV", hallt es in Hamburg hämisch aus der Gladbacher Kurve. Und das, obwohl Lewis Holtby gerade erst das 2:1 für den HSV geschossen hat. Aber in Wolfsburg hat Robin Knoche mit dem 3:1 in der 71. Minute gerade den Abstiegskampf entschieden.

Reaktionen auf den HSV-Abstieg im Video: "Natürlich ist mein Herz gebrochen"

Video SPIEGEL ONLINE

17.06 Uhr: In der Nordkurve halten die Fans zehn Minuten vor Spielschluss ihre Schals hoch und intonieren den Klassiker "Mein Hamburg lieb' ich sehr". Das Lied erzählt davon, dass man trotz schwerer Zeiten wisse, wo man hingehöre. Eine letzte Liebeserklärung in Liga eins.

17.19 Uhr: Die Stimmung kippt. Schwarz vermummte Chaoten werfen Feuerwerkskörper aus dem HSV-Fanblock Richtung Gladbacher Strafraum. Laute Explosionen. Dicker, schwarzer Rauch. Die Polizei marschiert auf, Brych unterbricht die Partie und eine Reiterstaffel der Polizei kommt aufs Spielfeld. Die Durchsagen der Stadionsprecher, das Abbrechen von Pyrotechnik zu unterlassen, verhallen ungehört.

17:22 Uhr: Die Spieler sind im Tunnel verschwunden. Polizei und Ordner bilden vor dem HSV-Fanblock drei Reihen hintereinander. Hinter dem verwaisten Gladbacher Tor brennt ein Plakat. Die Böllerwerfer werden vom Gros der Anhänger ausgepfiffen. "Wir sind Hamburger und ihr nicht", hallt es den Randalierern entgegen. Das Spiel in Wolfsburg ist unterdessen schon abgepfiffen, der HSV damit abgestiegen.

AP Polizei auf dem Rasen in Hamburg

17.26 Uhr: Die Spieler kommen wieder auf den Rasen, versammeln sich am Mittelkreis, schauen wortlos Richtung Nordkurve.

17.32 Uhr: Die Ordner wagen sich wieder vor den Zaun der Nordkurve, die Polizei bleibt auf Höhe der Strafraumgrenze stehen.

17.36 Uhr: Die Polizei geht zur Grundlinie vor - Applaus von den Rängen. Brych gibt Schiedsrichterball vor dem HSV-Strafraum. Hamburgs Torwart Julian Pollersbeck schießt den Ball zu Gladbachs Schlussmann Sommer.

17.37 Uhr: Brych pfeift ab. Auf kurzen Applaus folgt Schweigen.

17.38 Uhr: Die HSV-Spieler bilden auf dem Rasen einen Kreis, gehen klatschend Richtung Fanblock, wo die Vermummten längst verschwunden sind. "Einmal HSV, immer HSV", steht auf einem Plakat. "Liebe kennt keine Liga", ist auf einem anderen zu lesen.