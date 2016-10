Hamburgs Niederlage in Köln Rosarote Laterne

Ausgangslage: Hätte unterschiedlicher nicht sein können. Vor dem Spiel trennten den 1. FC Köln 13 Punkte vom Hamburger SV. Während der HSV auf seinen ersten Saisonsieg wartete, kämpfte Köln um den Sprung auf den vierten Tabellenplatz. Unter der Woche gewannen beide Teams im DFB-Pokal. Die anschließende Auslosung ergab, dass beide Klubs im Achtelfinale aufeinandertreffen.

Die Startaufstellungen:

1. FC Köln: Horn - Sörensen, Maroh, Mavraj, Hector - Lehmann, Höger - Risse, Rudnevs - Osako, Modeste

Hamburger SV: Adler - Santos, Djourou, Jung, Götz - Holtby, Sakai - Kostic, Ostrzolek - Wood, Lasogga

Das Ergebnis: 3:0 für den 1. FC Köln. Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Hätte beinahe mit einem Tor des HSV begonnen: Bobby Wood war nach einer Flanke von Douglas Santos allerdings derart überrascht, dass er beim Abschluss nicht genug Druck hinter den Ball bekam (8. Minute). Kurz vor der Halbzeit hätte der HSV durch einen Foulelfmeter von Anthony Modeste in Führung gehen können, doch der Angreifer scheiterte am Pfosten (41.).

Pechvogel des Spiels: Am ersten Spieltag hatte sich Dominic Maroh gegen den SV Darmstadt einen doppelten Rippenbruch zugezogen. Der Innenverteidiger fiel fast zwei Monate aus, stand vergangene Woche in der Partie bei Hertha BSC erstmals wieder im Kölner Kader. Gegen Hamburg feierte Maroh sein Comeback - elf Minuten lang. Der 29-Jährige kollidierte in der Anfangsphase mit HSV-Stürmer Wood und fasste sich daraufhin an die rechte Schulter. Wenige Augenblicke später wurde er für Dominique Heintz ausgewechselt.

#47 Info zu Dominic Maroh: Er ist an der Schulter verletzt. Eine genaue Diagnose gibt es morgen, nach seinem MRT. #effzeh — 1. FC Köln LIVE (@fckoeln_live) 30. Oktober 2016

Die zweite Hälfte: In der 56. Minute hielt der bereits mit einer Gelben Karte verwarnte Marco Höger Gegenspieler Wood im Mittelfeld fest und verhinderte so einen Konter des HSV. Schiedsrichter Benjamin Brand bestrafte Höger fälschlicherweise jedoch nicht mit einem Platzverweis. Nur zwei Minuten später sah Wood die Rote Karte, nachdem er Heintz seinen Ellenbogen in den Bauch gerammt hatte. Köln nutzte die Überzahl postwendend aus: Modeste erzielte nach Vorlage vom kurz zuvor eingewechselten Simon Zoller den Führungstreffer (61.). In der Schlussphase machte Modeste den 3:0-Sieg mit zwei weiteren Treffern (82., 86.) perfekt.

Durststrecke des Spiels: Um 17.58 Uhr war es soweit, zu diesem Zeitpunkt hatte der HSV in der Bundesliga seit 596 Minuten kein Tor mehr erzielt - negativer Vereinsrekord. Die längste Durstrecke aller Bundesligisten erlebte übrigens der 1. FC Köln in der Saison 2001/2002. Damals dauerte es 1033 Minuten, bis der Verein durch einen Treffer von Thomas Cichon erlöst wurde.

596 – Hamburg ist seit über 596 Minuten torlos in der #Bundesliga – längste Durststrecke des HSV in der Bundesligahistorie. Flaute. #koehsv — OptaFranz (@OptaFranz) 30. Oktober 2016

Farbenspiel: Die Fastnachtszeit beginnt in Köln zwar erst am 11. November, trotzdem ist das Team von Peter Stöger bereits gegen den HSV mit einem Karnevalstrikot angetreten. Zudem liefen die Gäste liefen in ihren pink-blauen Auswärtstrikot auf. Und auch Wood leistete mit seinem Platzverweis einen rosaroten Beitrag zum Spiel.

Nicht zu stoppen: Modeste erzielte gegen den HSV nicht nur einen lupenreinen Hattrick, sondern grüßt mit elf Saisontoren nach neun Spielen vom ersten Platz der Torjägerliste. Damit befindet sich der Angreifer vier (!) Treffer vor Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang.