Krisenclub Hamburger SV Nicht mehr zu retten

Er hat fast alles verändert, was man in so kurzer Zeit verändern kann. Und steht nach einer 1:2-Niederlage gegen Hertha BSC am Ende doch mit leeren Händen da. Dabei ist es Christian Titz, 46, dem dritten Cheftrainer des Hamburger SV in dieser Saison, unter der Woche tatsächlich gelungen, ein wenig Vorfreude auf das Spiel gegen die Berliner zu entfachen.

Eine klare Analyse der sportlichen Situation, eine detaillierte Vorstellung von Taktik und Spielweise sowie die Ankündigung, rigoros durchzugreifen. All das hat den Fans des HSV Hoffnung gemacht. Hoffnung darauf, dass es doch noch irgendwie klappt mit dem Klassenerhalt. Etwa 150 von ihnen marschierten einen Tag vor dem Spiel als Zeichen ihrer Unterstützung zum Training, sangen "Niemals zweite Liga". Es kommen nicht mehr ganz so viele wie noch vor ein paar Jahren. Aber immerhin hat dieser Trainerwechsel kurzfristig für einen Stimmungsumschwung gesorgt.

Angst vor der eigenen Courage

Allerdings hielt diese Stimmung gerade einmal 56 Minuten an. Nach dem Ausgleich von Valentino Lazaro war schnell klar, dass der HSV in alte Muster verfallen würde. Weitere sieben Minuten später traf der eingewechselte Salomon Kalou zur Führung für die Hertha. Vom klar strukturierten, offensiven Fußball der ersten Hälfte war bei den Hamburgern plötzlich nichts mehr zu sehen.

DPA Christian Titz

Die Halbzeitpause hat dem HSV das Genick gebrochen. Weil sie Gelegenheit bot, nachzudenken: Erstmals seit langer Zeit hatten die Rothosen wieder etwas zu verlieren. Ein ungewohntes, hemmendes Gefühl, an dem vor Titz schon einige Trainer gescheitert sind. Besonders erfolgreich war der HSV immer nur dann, wenn er nichts zu verlieren hatte. Aber so?

Das zeigt, welch schwere Aufgabe Titz bewältigen muss. Er hat dem Team mit einer neuen Formation, neuen Spielern und einer auf Spielkontrolle und Ballbesitz ausgelegten Taktik zumindest kurzzeitig bewiesen, dass es doch noch Fußball spielen und nicht, wie unter Vorgänger Bernd Hollerbach, nur Fußball zerstören kann. Aber Titz hat in der kurzen Phase seit seinem Amtsantritt nicht die tiefliegende mentale Verunsicherung beseitigen können. Der HSV hat seit November 2017 kein Spiel mehr gewonnen und dabei verlernt, eine Führung über die Zeit zu bringen. Überhaupt ist das gesamte Gebilde derart labil, dass ein kurzer Gegenwind reicht, um fast alles wieder zum Einsturz zu bringen.

Papadopoulos kritisiert Aufstellung

Fast noch schlimmer als die Niederlage sind jedoch die Geschichten abseits des Rasens. Bilder von Prügeleien im A-Rang der Nordtribüne, dem Bereich der Ultras, den treuesten der Treuen. Polizisten mit Hunden mussten das Spielfeld sichern. Bilder von Chaoten, die sich vor dem Volksparkstadion wilde Jagdszenen mit der Polizei liefern. Und von frustrierten, nicht berücksichtigten Spielern, die dem neuen Trainer schon nach nur einem Spiel öffentlich in den Rücken fallen. "Ich habe keine Ahnung, warum ich nicht gespielt habe. Der Trainer hat nicht mit mir gesprochen. Ich werde das Gespräch auch nicht suchen", sagte der sonst eher wortkarge Verteidiger Kyriakos Papadopoulos. Es sei "total schade, dass manche erfahrene Spieler nicht in der Mannschaft waren. Die Mannschaft braucht diese Spieler", glaubt der Grieche.

Es war schwer, aber der ohnehin schon große Riss innerhalb des Hamburger SV ist nach Titz' radikalen Änderungen sogar noch ein wenig größer geworden. Papadopoulos' Sätze sind ein Versuch, seine Autorität zu untergraben. Es ist alles andere als ein Zeichen von Loyalität, Entscheidungen des Trainers öffentlich zu kritisieren. Titz darf sich das nicht gefallen lassen. Immerhin ist der neue Cheftrainer nach seinem ersten Spiel in der Bundesliga um die Erkenntnis reicher, auf wen er in Zukunft bauen kann. Und auf wen nicht.

Getty Images Kyriakos Papadopoulos

Doch die bitterste Erkenntnis hat nach Schlusspfiff niemand wirklich zum Thema gemacht: Dieser HSV ist nicht mehr zu retten. Egal, wie viele Änderungen und Wechsel das Gründungsmitglied der Bundesliga bis zum Ende der Saison noch vornehmen wird. Es hilft alles nichts. Sieben Punkte bei einer sieben Gegentore schlechteren Tordifferenz werden in den verbliebenen sieben Spielen nicht mehr aufzuholen sein. Wenn der HSV trotz Führung und guter Leistung nicht einmal gegen maximal durchschnittliche Berliner gewinnen kann, gegen wen sonst?