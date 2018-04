HSV-Sieg im Abstiegsduell "Wir spielen ganz anderen Fußball"

Im Kabinengang der Wolfsburger Arena am Mittellandkanal ist ein großes Werbeplakat zu sehen. Es zeigt ein paar Fußballer des VfL, die Entschlossenheit und Gelassenheit ausstrahlen sollen. Drei Schlagworte prangen über ihren Köpfen: "Arbeit. Fußball. Leidenschaft."

Mit Werbung ist es nun mal so: Sie kann gegen einen verwendet werden, wenn es schlecht läuft. Derzeit läuft es beim VfL Wolfsburg ziemlich schlecht. Dem miserablen Auftritt beim 0:3 in Mönchengladbach vergangene Woche folgte am Samstag ein nur in Nuancen besserer gegen den Hamburger SV. Als "Arbeit" ging das noch durch bei der 1:3-Niederlage. Aber "Fußball"? War ebenso wenig zu sehen wie "Leidenschaft".

Als die Spieler des HSV vor ihrer Kurve gefeiert wurden, standen die Wolfsburger nahe der Mittellinie und überlegten, ob sie zu ihren wütenden Fans gehen sollten. Sie schlichen dann los, klatschten ein bisschen in die Hände und stoppten abrupt, als sie merkten, dass die Wut der Anhänger wächst.

"Wir müssen das akzeptieren. Wir haben kein Ergebnis geliefert", war die Reaktion von Trainer Bruno Labbadia auf die Wolfsburger Kurve, die mit einigem Recht fürchtet, dass es auch in dieser Saison eine Verlängerung gibt. In der vergangenen Spielzeit musste der VfL in die Relegation und wendete den drohenden Abstieg dort gegen Braunschweig ab. Dass es damals so weit kam, lag auch daran, dass der VfL am letzten Spieltag 1:2 gegen den HSV verlor.

Luca Waldschmidt, erst in der 86. Minute eingewechselt, sicherte den Hamburgern damals mit seinem ersten Bundesligator die Klasse. "Heute war bei uns der absolute Wille da", sagte er nun in Wolfsburg, wo er in der Nachspielzeit und im Nachschuss eines Elfmeters sein überhaupt erst zweites Bundesligator geschossen hatte.

Der Wille war ein Faktor. Aber wesentlicher war, dass er nur die Voraussetzung für einen verrückten Gedanken ist, auf den die Hamburger gekommen sind, seitdem Christian Titz dort auf Bernd Hollerbach als Trainer gefolgt ist. Titz versucht, den Abstiegskampf mit Fußball zu bestehen. Der Plan, den Ball mit vielen flachen Pässen nach vorne zu spielen statt ihn, wie zuvor regelmäßig geschehen, mit einem gewaltigen Hub zu dreschen, geht bislang auf.

Das Restprogramm des HSV Spieltag Gegner Heim/Auswärts 33. Eintracht Frankfurt A 34. Borussia Mönchengladbach H

"Wir spielen einen ganz anderen Fußball, und es macht uns einen Riesenspaß, in diesem System zu spielen", sagte Aaron Hunt, dem es an Dynamik und Zweikampfhärte fehlt, aber Fußball spielen kann er halt. Das 4-1-4-1, in dem er sich recht frei neben, vor oder hinter Lewis Holtby im Zentrum des offensiven Mittelfeldes aufhält, liegt ihm.

"Das Viertelfinale haben wir geschafft. Jetzt kommt das Halbfinale bei Eintracht Frankfurt", sagte Holtby, der in Wolfsburg seinen vierten Treffer in den vergangenen fünf Spielen erzielte. Das mögliche Finale würde im eigenen Stadion gegen Borussia Mönchengladbach ausgetragen. Aktuell hat der HSV als 17. zwei Punkte Rückstand auf die Plätze 16 (Mainz, ein Spiel weniger) und 15 (Wolfsburg). Vor zwei Wochen waren es noch acht Punkte gewesen.

Das Restprogramm des VfL Wolfsburg Spieltag Gegner Heim/Auswärts 33. RB Leipzig A 34. 1. FC Köln H

Der VfL Wolfsburg tritt noch in Leipzig und gegen den Absteiger 1. FC Köln an. "Heute liegen wir am Boden. Aber wir haben es noch selbst in der Hand. Wir müssen wieder aufstehen", forderte Labbadia. Er war von den Fans gefeiert worden. Allerdings nicht von den eigenen, es waren die Hamburger Anhänger, die seinen Namen riefen, denn Labbadia rettete den HSV in der dramatischen Relegation 2015 gegen den Karlsruher SC.

Zu den sportlichen Sorgen kommen beim VfL die Störgeräusche aus der Führungsebene. Horst Heldt sollte aus Hannover geholt werden, doch die Verhandlungen scheiterten. Einen Tag vor dem Spiel gegen den HSV wurde daher der beschädigte Sportdirektor Olaf Rebbe freigestellt.

"Es ist immer schade, wenn ein guter Mensch gehen muss. Aber das darf für uns nicht als Entschuldigung gelten", sagte Labbadia, der auch noch einen Wunsch für die kommenden Wochen formulierte: "Wir müssen als Mannschaft funktionieren." In diesem Punkt sind die Hamburger schon vorbeigezogen. Das gilt womöglich bald auch für die Tabelle. Mit Arbeit und Leidenschaft, vor allem aber mit Fußball.

VfL Wolfsburg - Hamburger SV 1:3 (0:2)

0:1 Wood (43. Foulelfmeter)

0:2 Holtby (45.+1)

1:2 Brekalo (78.)

1:3 Waldschmidt (90.+3)

Wolfsburg: Casteels - Verhaegh (46. Brekalo), Knoche, Uduokhai, William - Guilavogui - Tisserand (12. Bazoer), Arnold - Blaszczykowski (75. Malli), Steffen - Origi

Hamburg: Pollersbeck - Sakai, Papadopoulos, Jung, Santos - Steinmann - Kostic, Holtby, Hunt (68. Ekdal), Ito (85. Jatta) - Wood (77. Waldschmidt)

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Gelbe Karten: Verhaegh, Knoche, Brekalo / Pollersbeck, Papadopoulos

Zuschauer: 29.000