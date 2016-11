Hamburger SV Hoogma hat kein Interesse an Sportdirektor-Job

Nico-Jan Hoogma will nicht mehr Sportdirektor beim Bundesliga-Schlusslicht Hamburger SV werden. "Ich habe meine Bereitschaft zurückgezogen", sagte der 48-Jährige dem Radiosender NDR 90,3. Über die Gründe seiner Absage schweigt sich Hoogma noch aus, deutete aber an, "mit dem Prozess nicht einverstanden" gewesen zu sein.

Nach der Trennung von seinem Vorgänger Peter Knäbel vor der Saison hatte Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer auch die Kaderplanung beim HSV übernommen. Angesichts steigender Kritik soll ihm jedoch möglichst bald wieder ein Sportdirektor an die Seite gestellt werden. "Einen Sportchef suchen wir dringend", hatte der Aufsichtsratsvorsitzende Karl Gernandt zuletzt bestätigt.

Bereits 2010 waren die Hamburger mit Hoogma, der zwischen 1998 und 2004 als Spieler für den HSV aktiv war, in fortgeschrittenen Gesprächen um eine Anstellung als Sportdirektor gewesen. Damals scheiterte ein Engagement an unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen. Ein Kandidat für die Besetzung des Postens soll nun noch der ehemalige Schalke-Manager Horst Heldt sein, aber auch der Name von Karlsruhes Sportdirektor Jens Todt wird gehandelt.

Mit nur zwei Punkten ist der HSV aktuell Letzter der Fußball-Bundesliga. Am Samstag (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) trifft der HSV auf Borussia Dortmund.