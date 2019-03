Zu den Königsdiziplinen des Coachings gehört es, während eines Fußballspiels taktische Umstellungen des Gegners zu erkennen und sich darauf einzustellen. Dem Trainer von Zweitligist Greuther Fürth, Stefan Leitl, wurde das am Montagabend im Spiel beim Hamburger SV leicht gemacht: Er erhielt die Anweisungen von HSV-Coach Hannes Wolf schwarz auf weiß serviert. Wenn auch unfreiwillig.

In der 38. Minute wollte Wolf den angeschlagenen Stürmer Hwang Hee-chan auswechseln (38. Minute). Noch während dieser vom Platz trottete, reichte Wolf Mittelfeldspieler Gotoku Sakai einen Zettel, offenbar mit taktischen Anweisungen. So handhaben viele Trainer die Kommunikation mit ihrer Mannschaft, wenn sie kompliziertere Umstellungen vornehmen möchten.

Sakai lief damit zu Kapitän Aaron Hunt, gemeinsam studierten sie das Papier. Dann zerknüllte es Sakai, lief zur Seitenlinie und schleuderte den Zettel vom Feld. Dumm nur, dass der 27-Jährige nicht darauf achtete, wo das Papier landete.

"Vielleicht nicht ganz so schlau"

Nämlich unmittelbar vor der Fürther Coachingzone. Co-Trainer André Mijatovic sammelte es auf, zog sich auf die Bank zurück sah sich an, was der Gegner plante. Das sei "vielleicht nicht ganz so schlau" von Sakai gewesen, sagte Hunt nach der Partie laut "Bild"-Zeitung, nannte den Vorgang aber eine "Nebensächlichkeit".

Spielentscheidend war Sakais Malheur tatsächlich nicht. Zum einen weil der HSV trotzdem gewann (1:0, Torschütze Hunt in der 85. Minute). Zudem brachte die Kenntnis um die Änderungen wohl nur einen kleinen Zeitvorteil. Erkannt hätte sie Fürths Trainerteam vermutlich ohnehin. Zumal Coach Wolf zur Pause erneut umstellte. Was auf dem Zettel stand, hatte demnach nur bis zur Halbzeit bestand, inklusive Nachspielzeit waren das rund zehn Minuten.

Dass HSV-Fans wohl nicht allzu erfreut reagieren, wenn der Begriff "Papierkugel" fällt, hat ohnehin einen anderen Grund. Im Mai 2009 führte ein auf dem Spielfeld liegendes zusammengeknülltes Überbleibsel einer Choreografie der HSV-Fans zu einem gegnerischen Eckball samt anschließendem Treffer. Er führte dazu, dass die Hamburger aus dem Halbfinale des Uefa-Cups flogen. Der Gegner damals: Erzrivale Werder Bremen.

Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth 1:0 (0:0)

1:0 Hunt (85.)

HSV: Mickel - Narey, Bates, van Drongelen, Santos - Sakai - Hwang (38. Özcan), Holtby (46. Jung), Hunt, Jatta (73. Ito) - Lasogga.

Fürth: Burchert - Sauer, Magyar, Caligiuri, Wittek - Jaeckel - Ernst (89. Atanga), Seguin (80. Gugganig), Green, Redondo (81. Reese) - Keita-Ruel.

Schiedsrichter: Dingert

Gelbe Karten: Jung, Narey / Keita-Ruel, Wittek

Gelb-Rot: Green (67.)

Zuschauer: 36.560