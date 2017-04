Hamburgs Pleite in Augsburg Macht mal ohne uns

Die Ausgangslage: Manchmal reicht ein flüchtiger Blick auf die Tabelle, um die Erwartungen an ein Bundesligaspiel zu skizzieren. Vier Spieltage vor Schluss empfing der Drittletzte FC Augsburg (32 Punkte) den Viertletzten Hamburger SV (33 Punkte). Abstiegskampf! Plus: ein direktes Duell! Eine dieser Begegnungen, die im Normalfall kaum spielerische Highlights bieten, dafür reichlich Zweikampfhärte - und zwei Teams, die von der ersten bis zur letzten Minute alles geben. Auch der Überlebenskampf hat seine Ästhetik, zumindest für Unbeteiligte.

Die Startformationen:

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis - Kohr, Baier - Schmid, Halil Altintop, Max - Finnbogason

Hamburg: Mickel - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek - Sakai, Walace - Hunt, Holtby, Gregoritsch - Wood

Das Ergebnis: 4:0 (2:0) für Augsburg, hier geht's zum Spielbericht. Der HSV gab von ersten Minute an nur sehr, sehr wenig und steht nach dem 31. Spieltag wieder auf dem Relegationsplatz. Es droht die dritte Playoff-Teilnahme der vergangenen vier Jahre.

Die erste Hälfte: War extrem einseitig. Augsburg zeigte nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch eine hervorragende Leistung. Die Gäste dagegen wirkten so schläfrig und lustlos, als hätten sie über Nacht ausgiebig den 27. Meistertitel des FC Bayern gefeiert und seien dann am frühen Morgen mit dem Regionalexpress nach Augsburg gereist. Dem ersten Treffer (28. Minute) ging ein Ballverlust von Matthias Ostrzolek voraus, beim zweiten Treffer (42.) kombinierten sich die Augsburger mit Ansage durch das Hamburger Mittelfeld, ehe Halil Altintop am langen Pfosten einschob. Der HSV war mit diesem Ergebnis wirklich noch gut bedient und wirkte, als wolle er mit diesem ganzen - doch sehr unschönen - Thema Abstiegskampf bloß nicht in Berührung kommen. 36 Prozent Ballbesitz. In Augsburg.

Ich befürchte, Uwe Seeler hat Grund zur Sorge. — Klaas Reese (@Sportkultur) 30. April 2017

Fehlentscheidung des Spiels: Nach 44 Minuten hatte Hamburgs Michael Gregoritsch genug. Genug von der eigenen Chancenlosigkeit, genug auch von der Perspektive, noch eine weitere Halbzeit hinterherlaufen zu müssen. Gregoritsch grätschte gegen Kohr - von hinten auf das Standbein seines Gegenspielers. Wie weit Manuel Gräfe mit seiner Gelben Karte daneben lag, zeigt schon die Einordnung des Sky-Schiedsrichterexperten Peter Gagelmann - der nicht zwingend dafür bekannt ist, Entscheidungen seiner Kollegen zu kritisieren. Er sagte: "Da wäre Rot die bessere Variante gewesen". Rrrrrumms.

Die Nummer drei: Stammkeeper René Adler fehlt nach einem Rippenbruch schon länger, Stellvertreter Christian Mathenia fiel ebenfalls aus. So kam Tom Mickel zu seinem zweiten Bundesligaeinsatz zwischen den Pfosten des HSV - und machte seine Sache stark. Mickel rettete gegen Dominik Kohr (7.) sowie Jonathan Schmid (18./22.), lenkte einen Altintop-Schuss an den Pfosten (22.) und klärte gegen Konstantinos Stafylidis (52.). "Also, ein Torwartproblem hat der HSV nicht", urteilte Sky-Kommentator Fritz von Thurn und Taxis. Eine bessere Analyse zu diesem Spiel hätte man nicht formulieren können.

Halil Altintops Lieblingsgegner: Der HSV.

3 – Das war Halil Altintops 3. Doppelpack für den @FCAugsburg - 2 davon gelangen ihm gegen den HSV. Liebling. #FCAHSV — OptaFranz (@OptaFranz) 30. April 2017

Die zweite Hälfte: Der HSV brachte mit Pierre-Michel Lasogga, Gideon Jung und Bakery Jatta frisches Personal, ansonsten aber nicht viel mehr als vor der Pause. Philipp Max zerstob schließlich die letzten Hamburger Hoffnungen auf eine Wende (76.), Raúl Bobadilla vollendete schließlich einen Drei-gegen-eins-Konter zum 4:0-Endstand (85.). Der war auch leistungsgerecht. Ein Wohlfühl-Comeback gab's für die Augsburger obendrauf: Kurz vor Schluss wurde Jan-Ingwer Callsen-Bracker eingewechselt, sein erster Einsatz nach der schlimmen Verletzung (Wadenbeinbruch, zweifacher Bänderriss und Knorpelschaden) aus dem Dezember 2015.

Getty Images Raul Bobadilla nach dem 4:0

Glück im Unglück: Das Torverhältnis der Hamburger war auch vorher schon das zweitschlechteste der Liga gewesen.

59 Gegentore. Mehr als Darmstadt. — Peter Ahrens (@Peter_Ahrens) 30. April 2017

Erkenntnis des Spiels I: Der FC Augsburg ist bereit für den Saisonendspurt, springt durch diesen Erfolg auf Platz 13. "Ein tolles Spiel unserer Mannschaft", sagte FCA-Manager Stefan Reuter. Anders als heute warten an den letzten drei Spieltagen allerdings Gegner, sogar schwere Gegner. Das Restprogramm der Augsburger: Borussia Mönchengladbach (A), Borussia Dortmund (H), 1899 Hoffenheim (A).

Erkenntnis des Spiel II: Der HSV ist wieder da! Null Punkte aus den vergangenen drei Spielen. Darmstadt den ersten Auswärtssieg ermöglicht, Augsburg den höchsten Bundesligasieg seiner Vereinsgeschichte geschenkt. "Definitiv ist das nicht erstligawürdig", sagte Mergim Mavraj, der sich anschließend aber in die gleiche Erklärung flüchtete wie der Sportchef: Es sei halt ein unvorstellbarer Kraftakt gewesen, sich nach dem missglückten Saisonstart wieder in diese Position gekämpft zu haben, deshalb fehle jetzt - auch im Kopf - die Frische. Diese Geschichte haben sich die Stuttgarter im April 2016 übrigens auch erzählt. Das schummrige Licht der zweifellos eindrucksvollen, aber eben noch nicht vollendeten Aufholjagd fällt auf ein Restprogramm - FSV Mainz 05 (H), Schalke 04 (A) und VfL Wolfsburg (H) -, in dem gleich zwei direkte Konkurrenten warten.